Peugeot 408 и Citroen C4: c флангов на Октавию

Peugeot 408
Кроме обновленных Ситроена С4 и Пежо 408 был на тесте и дорестайлинговый Пежо 408, показавший, что возможности французского завода в Калуге по проведению глубокой модернизации моделей ограничены. Что ж, слава Богу, что совсем не ушли с рынка, как GM.
Из отступлений пока все, да, по-моему, средний класс автомобилей у нас плохо продается прежде всего потому, что в стране просто нет среднего класса.
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Фото: automps.ru
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