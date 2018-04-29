Peugeot 408 и Citroen C4: c флангов на Октавию

В доступном среднем классе у нас оказалось совсем мало предложений. В центре гремит Октавия, с флангов ее полегоньку тормошат всего лишь французским присутствием. Мы взяли на тест этих скромников из Калуги — Ситроен С4 и Пежо 408. Оба недавно пережили рестайлинг.

Peugeot 408
Peugeot 408

Peugeot > 408

Citroen C4
Citroen C4

Citroen > C4

Peugeot 408

Peugeot 408

Кроме обновленных Ситроена С4 и Пежо 408 был на тесте и дорестайлинговый Пежо 408, показавший, что возможности французского завода в Калуге по проведению глубокой модернизации моделей ограничены. Что ж, слава Богу, что совсем не ушли с рынка, как GM.

Из отступлений пока все, да, по-моему, средний класс автомобилей у нас плохо продается прежде всего потому, что в стране просто нет среднего класса.

Дальше о технике читайте и смотрите видео на automps.ru.

Фото: automps.ru

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