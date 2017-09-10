Новая Toyota Camry: первый тест-драйв

Популярнейший седан Toyota Camry с кузовным индексом XV70 — это новая платформа, свежий дизайн и совершенно другой характер.

Повод: тест-драйв седана Toyota Camry нового поколения.

Место действия: Баку, Азербайджан.

Toyota Camry XV70

Впечатления: скажу честно, я никогда не был поклонником Camry, несмотря на то, что она уже много лет удерживает лидерство в сегменте. Сильные стороны всегда были известны — достойная плавность хода, комфортный задний ряд, большой багажник, надежность и невероятная ликвидность на вторичном рынке. Но и недостаток был один и тот же — из поколения в поколение Камри оставалась автомобилем для пассажиров. И ей было чуждо понятие «автомобиль для водителя». Да и дизайн навевал откровенную скуку. Но с нынешним поколением все поменялось.

В новом поколении Камри перестала быть скучной.

Грозный оскал большого воздухозаборника в переднем бампере, сложные грани на боковинах, раскосый взгляд... Может, она и не претендует на звание шедевра по части дизайнерских изысков, но автомобиль перестал быть скучным — это факт. Построенная на новой платформе TNGA Camry подросла по всем направлениям, за исключением высоты. Больше всего вытянулась колесная база — почти на 50 мм. Обычно это положительно сказывается на пространстве для задних пассажиров. Но и в предыдущем поколении проблем с комфортом задних пассажиров не было, так что прибавка осталась незаметной.

По традиции управление задним климат-контролем, регулировкой наклона спинок и другими функциями выведено на пульт в центральном подлокотнике. Места на заднем ряду полно по всем направлениям.

А вот на месте водителя изменения сразу видны. Эргономика рабочего места хороша. А диапазона регулировки сиденья по высоте хватит и для любителей низкой посадки, чем, кстати, не могла похвастать предшественница. Единственное замечание — валики боковой поддержки расставлены широко, и их «объятий» может хватить не всем. Тем не менее в передней части салона произошла маленькая революция — исчезли злополучные электронные часы, кочевавшие из поколения в поколение. Та же судьба постигла и устаревшие прямоугольные клавиши, заселявшие центральную консоль ранее.

В салоне маленькая революция: теперь здесь сложное переплетение линий центральной консоли и никаких электронных часов.

Панель приборов топовой версии щеголяет большим и красочным дисплеем, раскинувшимся между двумя колодцами основных приборов. Устаревшие клавиши обогрева сидений из 90-х остались в истории. Новый блок куда приятнее на вид. Больше нет «североамериканской» педали стояночного тормоза — ручник теперь электромеханический.

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Но самая главная революция случилась в характере шасси. Стоило мне заехать на извилистый участок дороги, и я не поверил своим... рукам. Руль наливается внятным усилием, реакции точны и своевременны. Никаких излишних кренов и раскачки. Камри филигранно прописывает дугу и покоряет водителя большим запасом устойчивости. Я стал улыбаться за рулем Тойоты!

Гамма двигателей осталась прежней — две бензиновые «четверки» рабочим объемом два и два с половиной литра, а также V6 объемом три с половиной литра. Первые два мотора идут в паре с 6-ступенчатым автоматом, старший работает с 8-ступенчатым. Именно такой тандем мне и достался. И к его работе ноль претензий. Тяги «шестерки» хватает во всем диапазоне скоростей, а новый автомат вызывает спор в необходимости спортивного режима. Коробка работает шустро и в обычном режиме.

Toyota Camry XV70

Перспективы: то, что Camry удержит лидерство по продажам, не вызывает сомнений. Сохранив свои сильные черты, она обрела новые — у нее появился характер, которого доселе не было. И не исключено, что новое поколение найдет и новую целевую аудиторию.

Подробности: ЗР № 6, 2018.