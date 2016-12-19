Новый Mercedes-Benz G-класса: первый тест-драйв

Радостно приветствуем полное перерождение Гелендвагена, стараясь не обращать внимание на его милые недостатки.

Повод: ездовая презентация новых внедорожников Mercedes-Benz G 500 и Mercedes-AMG G 63.

Место действия: Перпиньян-Каркассон, Франция.

Впечатления: только что окончательно обнародованный «гелик» полон противоречий. Он и новый, и старый одновременно. Новый — потому что от прежнего «джи-вагена» остались только наружные ручки дверей, форсунки омывателя фар да чехол запасного колеса (по другой версии, в этот список входят также противосолнечные козырьки, вентиляционные решетки в задних стойках и некий силовой элемент кузова). Остальное создано с чистого листа. А почему тогда старый? Да потому, что немцы столь маниакально старались сохранить стиль и концепцию прежней машины, что наделили ее не «рестайлинговой» внешностью — и вдобавок не стали менять заводской индекс W463, хотя по логике вещей внедорожник явно заслуживал повышения.

На заряженном Mercedes-AMG G 63 теперь не страшно ехать быстро: машина научилась четко держать прямую и уверенно чувствовать себя в поворотах.

Пока в России появятся только две версии: Mercedes-Benz G 500 и заряженный Mercedes-AMG G 63, которые будут продаваться примерно в равных пропорциях. Со временем добавится и дизельная модификация, на которую придется порядка трети продаж — по крайней мере, у прежнего «гелика» расклад был примерно такой. Вероятно, именно дизельный G-класс станет самым доступным вариантом, хотя дешевым ему все равно не бывать. Цены на прочие версии были объявлены еще в конце зимы и с тех пор успели подняться на 30 тысяч: сейчас G 500 идет от 8 980 000, а G 63 — от 12 480 000 рублей. Дорого, конечно, но все относительно: старый Гелендваген был не сильно дешевле.

Применительно к G 63 исполнение Edition 1 подразумевает особые дизайнерские акценты снаружи и... ...внутри.

Поэтому, как ни парадоксально, новый G — это хорошее предложение: он стал не настолько дороже, насколько лучше. Я специально перед поездкой в Перпиньян взял в Москве на пару дней предыдущий G 63, поскольку до сих пор на «гелике» не ездил вообще. Ну что сказать… Интересные ощущения, но впечатления в итоге смешанные. Мотор невероятный, но явно не соответствует шасси: внедорожник не хочет ни поворачивать должным образом, ни ехать по прямой, требуя постоянной коррекции траектории. Руль в ноль не возвращается. Эргономика средневековая: педальный узел неудобный, диапазона регулировки кресел не хватает, места на заднем диване впритык (и залезать туда неудобно). В общем, удовольствие от езды на этой машине имеет определенный привкус мазохизма. А вот новый Геленд…

На бездорожье G 63 ни в чем не уступит другим модификациям: геометрия у него точно такая же. Разве что развесистые патрубки глушителей, торчащие из-под кузова перед задними колесами, требуют особого внимания. Кнопки принудительной блокировки дифференциалов занимают самое видное место на центральной консоли.

Это уже совсем другая машина! Салон абсолютно современный, и лишь только почти вертикальные передние стойки, на которые опирается высоко поднятая крыша, напоминают о том, что кузов здесь по-прежнему квадратный вопреки всем достижениям современной аэродинамики. Кресла удобные (к ним, впрочем, и раньше претензий не было), диапазонов регулировки вполне хватает даже для высоких личностей. Правда, корпулентных седоков сиденья пытаются унизить чересчур навязчивой боковой поддержкой. Ее, конечно, можно отрегулировать: шкала проградуирована от 0 до 10. Я остановился на двойке, твердо решив, что по возвращении домой обязательно сяду на диету (это, конечно же, очередной самообман).

Дизайн прежнего «гелика» в новом внедорожнике воспроизведен скрупулезно. Размеры же заметно изменились: G стал на 53 мм длиннее и на 121 мм шире.

Я было думал начать ездовые упражнения с «пятисотого», но в результате в моем кармане оказался ключ от 585-сильного «шестьдесят третьего», причем в исполнении Edition 1 — то есть с кучей дополнительного оборудования. Машина свирепая, быстрая, громкая — и тем не менее вполне человеколюбивая: плавность хода адекватно приличная; руль слегка перетяжелен настройками электроусилителя, но все же довольно точен; а крены почти отсутствуют, что немного удивительно для внедорожника с таким высоким кузовом (и прикрученной к нему рамой). Шикарный звук выпускной системы можно регулировать кнопкой на центральном туннеле, но аккомпанемент все равно остается навязчиво громким. По всему видно, что G 63 — это ярко выраженный экстраверт с раздутым чувством собственной важности: он весь словно напоказ и требует ежеминутного восхищения.

Оптимальное исполнение интерьера: темная кожа в сочетании с матовым деревянным декором. Вставки из углепластика — это уже перебор. Особые ценители могут выбрать светлый кожаный салон. Вообще, вариантов отделки предлагается великое множество.

На фоне «шестьдесят третьего» G 500 держится скромнее. И знаете, мне он понравился даже больше. Мотора и в нем более чем достаточно: 422 сил «гелику» хватает за глаза. При этом «пятисотый» может быть и тихим, и громким: клокотание V8 отчетливо слышно в момент напористого разгона, но если ехать спокойно, плавно педалируя, то в салоне царит тишина. Лишь только ветер начинает присвистывать, спотыкаясь об углы квадратного кузова уже на околосотенной скорости.

Простора на заднем ряду стало ощутимо больше. Но если на передних креслах будут сидеть рослые пассажиры, то особого запаса по коленкам не будет.

Безапелляционно заявить, что на бездорожье Гелендвагену нет равных, было бы не совсем правильно. Понятно, что минимальные свесы, приличный дорожный просвет (241 мм под орехом заднего моста), демультипликатор и принудительные блокировки всех трех дифференциалов позволяют творить чудеса. Но для этого надо быть опытным внедорожным волшебником, поскольку при переходе в G-mode у машины отключается система стабилизации, и водитель остается один на один с автомобилем. Круизеры и Роверы с приставкой Land большую часть трудностей возьмут не себя, активируя все свои вездеходные навыки, густо замешанные на электронике. И в результате наверняка проедут теми же тропами, не требуя от водителя сверхусилий.

В России машины появятся в июне, заказы дилеры принимают уже не первый месяц. И делают это весьма активно: российские квоты выбраны едва ли не на год вперед.

Тяжеленная дверь с навешенной на нее запаской отводится вбок газовой пружиной. Багажник невелик, погрузочная высота значительна, а дверной проем довольно узкий по современным меркам. Задний ряд сидений складывается, но ровного пола вы не получите.

Перспективы: радужные. Гелендваген будет пользоваться устойчивым спросом вопреки высокой стоимости, ибо не оскудела Россия-матушка платежеспособным населением. А непосредственных конкурентов у G-класса по большому счету и нет: даже сопоставимые по цене и возможностям внедорожники не обладают столь яркой и специфичной харизмой.

На презентацию немцы притащили целую россыпь старых «геликов» из заводского собрания Mercedes-Benz Classic Collection. И на любом из них можно было покататься! На переднем плане гордо мчится кабриолет 300 GD. Вернее, не то чтобы мчится, а чинно следует: с безнаддувным 5-цилиндровым дизелем OM617 мощностью 88 сил особо не разгонишься.

Подробности: ЗР №6, 2018.

Фото: Кирилл Бревдо и Mercedes-Benz