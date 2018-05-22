Lada Vesta Cross: видео с презентации серийного седана

Наш корреспондент Кирилл Милешкин находится на презентации серийной Лады Весты Cross и готов поделиться первыми впечатлениями от машины.

Lada Vesta
Lada Vesta

LADA > Vesta

Фото: «За рулем»
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Отзывы о LADA Vesta (14)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Веста 1,6, механика, пробег 19 000 км. Харизматичный, яркий для своего класса дизайн. Отличная, "проглатывающая" ухабы подвеска, объемный салон, неплохая управляемость.

Недостатки:

Пока не было

Комментарий:

Хороший семейный автомобиль, оптимален для трасс.

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