Страшная авария произошла вчера в Крыму на автодороге Ялта — Севастополь — Гаспра. Пьяный сотрудник ялтинской Госавтоинспекции за рулем дорогой иномарки пошел на обгон в дождь по встречной полосе и унес жизни двух человек. Еще двое с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.
Можно ли установить на автомобиль комплект ГБО не четвертого поколения, а более раннего? Нужно ли проходить сертификацию при замене штатных ламп в фарах на светодиодные? Разрешается ли устанавливать топливный бак большего объема взамен штатного? Как узнать максимальную массу прицепа, который может буксировать автомобиль? Стоит ли менять мощность двигателя с целью снижения налогов?
Автомобильная электроника стала настолько крутой, что позволяет очень многое — даже убить водителя или совершить теракт. И это может случиться с каждым. Между тем у России есть шанс оказаться на поприще борьбы с уязвимостью автоэлектроники впереди планеты всей: программисты МИФИ готовы дать средство от вредоносных вирусов.
В таком сравнении, как ни крути, дух охоты и преследования неизбежно присутствует, а уж после обновления СХ-5 и Тигуана тем более: на тест-драйве побывали очень близкие по характеристикам и цене автомобили.
Lada Vesta Cross: видео с презентации серийного седана
Наш корреспондент Кирилл Милешкин находится на презентации серийной Лады Весты Cross и готов поделиться первыми впечатлениями от машины.
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