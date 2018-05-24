В семье Genesis было два брата — старший G90, за ним G80. И вот родился третий, по первым признакам скороспелый авантюрист. Не раздумывая, дали ему меньший порядковый номер G70 и стали окружать вниманием.

Genesis G70

Марке Genesis самой от роду трех лет не наберется, а тут, смотрите, уже третий ребенок! Выглядит G70 круто и дорого, но цену себе называет, как будто из простой семьи. Среднеразмерный седан с полным приводом меньше чем за 2 млн рублей — где такое в премиум-классе видано?

Посмотрим, что за тепленькое местечко приготовлено ему корейским папашей и сможет ли вырваться сынок за рамки предначертанного ему пути.

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Фото: automps.ru