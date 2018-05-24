Genesis G70
Марке Genesis самой от роду трех лет не наберется, а тут, смотрите, уже третий ребенок! Выглядит G70 круто и дорого, но цену себе называет, как будто из простой семьи. Среднеразмерный седан с полным приводом меньше чем за 2 млн рублей — где такое в премиум-классе видано?
Посмотрим, что за тепленькое местечко приготовлено ему корейским папашей и сможет ли вырваться сынок за рамки предначертанного ему пути.
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Фото: automps.ru
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