Ford EcoSport: специально для России

Тест-драйв российской версии обновленного кроссовера Ford EcoSport: теперь автомат с полным приводом!

Повод: обновленный Ford EcoSport добрался до завода в Набережных Челнах.

Место действия: Набережные Челны, Россия.

Обновленный Ford EcoSport — российская версия.

Впечатления: назвать Ford EcoSport неудачным автомобилем язык не поворачивается. Может, кому и не по душе странноватая внешность с теперь уже непривычной запаской на пятой двери. Да и салон не совсем тянул на заявленный ценник, источая бюджетность. Но ехал этот маленький паркетник очень достойно, радуя как управляемостью, так и очень хорошей плавностью хода. Одна беда — полноприводные версии были доступны только с механикой. А с таким раскладом на нашем рынке ловить почти нечего: нашим людям автомат подавай! Потому продажи Экоспорта шли хуже, чем у одноклассников.

Передняя панель — абсолютно новая. В топовых версиях центральную консоль венчает 8-дюймовый дисплей системы SYNC.

Абсолютно новая приборная панель пришла на смену старому инструментарию с куцым дисплеем борткомпьюетра. Однозонный климат-контроль обзавелся новым блоком управления. В потолочной консоли есть USB-разъем. Невероятно удобная вещь при использовании видеорегистратора.

Материалы по теме Обновленный Ford EcoSport в России: новые опции и новые цены

Обновление EcoSport прошел радикальное. Оно коснулось не только внешности, хотя и с «лица» Форд сильно изменился — новая оптика, бампер, капот, решетка радиатора. Впрочем, заметное обновление внешности стало обычной практикой для машин с голубым овалом. Но куда больше изменений внутри. Передняя панель не просто обновилась — она новая. Вместе со старым торпедо на свалку истории ушли куцые приборы и дешевый блок «климата». На его место пришла более солидная и основательная панель.

Впрочем, все это мы уже видели на презентации европейской версии. А вот по дороге в Россию произошли куда более значимые изменения. И касаются они силовых установок. Двухлитровый бензиновый двигатель Duratec, как и раньше, агрегатируется с полным приводом. Но теперь вместо механики ему ассистирует проверенная 6-ступенчатая гидромеханика 6F35, знакомая по другим моделям Форда.

Мощность самого двигателя поднялась со 140 до 148 л.с. Не скажу, что динамика поражает воображение, но возможностей двигателя более чем достаточно. Хотя аппетит мог бы быть и скромнее: около 9,5 л/100 км в загородном режиме — многовато. Чем Экоспорт всегда нравился, так это настройкой шасси. С обновлением кроссовер стал еще проворнее. Реакции на руль остались такими же точными. Но вместе с тем заметно снизились крены и раскачка, которыми все же грешила старая машина. К сожалению, за это последовала расплата — на разбитой дороге Форд стал жестче. Хотя ни о какой «тряскости» речи нет.

Российский автомобиль отличает запаска, висящая на пятой двери. У европейских версий ее нет.

«На десерт» мне попался переднеприводный вариант с новым 1-5-литровым трехцилиндровым агрегатом. И надо сказать, этот мотор мне очень понравился. А чем именно, вы узнаете в одном из ближайших номеров «За рулем».

Перспективы: первая попытка Ford завоевать рынок с компактным кроссовером EcoSport вышла боком. Но с обновлением исчезли две главные проблемы — дешевый салон и отсутствие автомата в паре с полным приводом. Так что, у рестайлингового автомобиля есть все шансы поправить положение.

Подробности: ЗР №7, 2018.