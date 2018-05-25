Новый Audi A6 — первые эмоции за рулем (ВИДЕО)

Во время тест-драйва нового поколения Audi A6 несколько раз с трудом сдерживали себя от возгласа «wow!». Этот седан научился настолько угождать вашим прихотям, что даже заглушенный системой start/stop мотор успевает запуститься в пробке быстрее, чем вы коснетесь педали газа. А что еще умеет наш умник? Давайте разбираться!

Audi A6
Audi A6

Audi > A6

  • Почитать про новый Audi A6 можно тут.

Фото: Онлайн-редакция
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