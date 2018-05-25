Новый Audi A6 — первые эмоции за рулем (ВИДЕО) Во время тест-драйва нового поколения Audi A6 несколько раз с трудом сдерживали себя от возгласа «wow!». Этот седан научился настолько угождать вашим прихотям, что даже заглушенный системой start/stop мотор успевает запуститься в пробке быстрее, чем вы коснетесь педали газа. А что еще умеет наш умник? Давайте разбираться! Ford EcoSport: специально для России Тест-драйв российской версии обновленного кроссовера Ford EcoSport: теперь автомат с полным приводом! Genesis G70 — среднеразмерный авантюрист В семье Genesis было два брата — старший G90, за ним G80. И вот родился третий, по первым признакам скороспелый авантюрист. Не раздумывая, дали ему меньший порядковый номер G70 и стали окружать вниманием.