Новый Audi A6 2018: шестые чувства

Удивленно привыкаем к тотальной экстрасенсорике нового Audi А6.

Заводское обозначение новой «шестерки» С8, хотя поколение на самом деле пятое. Цифра «восемь» — это следствие сквозной нумерации: немцы ведут отсчет модели от родоначальника семейства Audi 100 образца 1968 года.

Повод: ездовая презентация Audi A6 пятого поколения.

Место действия: Порту, Португалия.

Впечатления: когда смотришь на новый седан Audi A6, первым делом пытаешься вспомнить, как выглядела прежняя машина. Понятно, что примерно так же. Но что изменилось больше всего? Такая формулировка вопроса некорректна: изменилось все и сразу. Жаль, что это неочевидно — хотя, пожалуй, так и задумывалось.

Хронология выхода на рынок модификаций такова: вначале трехлитровые бензиновые и дизельные моторы, после двухлитровые. Со временем появятся и спортивные S-версии. Универсал уже обнародован, а появление внедорожной версии allroad, скорее всего, тоже вопрос времени.

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А6 пятого поколения построен на платформе MLB Evo, которая уже вырастила на себе целый выводок машин начиная от умеренно демократичных Audi A4 и Q5 — и заканчивая антинародными кроссоверами Bentley Bentayga и Lamborghini Urus. А самыми ближайшими родственниками «шестерки» стали лифтбек A7 Sportback и представительский седан A8: с этими автомобилями у нового А6 действительно очень много общего.

Например, силовые агрегаты. Как и старшие модели, седан (универсал уже анонсирован, но на рынок выйдет чуть позже) дебютировал с турбонаддутыми V6 объемом три литра. «Шестерка» с 340-сильным бензиновым двигателем обозначается как A6 55 TFSI, а дизельная модификация мощностью 286 сил несет на крышке багажника шильдик 50 TDI. Кстати, все модификации теперь щеголяют технологией «умеренного гибрида»: стартер-генератор со своей отдельной 48-вольтовой электросетью и литий-ионным аккумулятором в багажнике помогает на разгоне и работает в режиме рекуперации при торможении.

Выбор обивки мебели, равно как и разнообразие декора, обещает быть приличным. Деревянный шпон настоящий, хотя с качеством отделки, пожалуй, даже слегка переборщили: обработка поверхности деревяшки на центральной панели столь безупречна, что оставляет ощущение искусственности.

Салон — это то самое, чем владельцы новой «шестерки» будут хвастать перед соседями. На самом деле даже не столько впечатляет отделка интерьера (филигранная проработка деталей для Ауди в порядке вещей), сколько развесистая мультимедийщина, которой поросла значительная часть центральной панели. Вместо приборной панели — «виртуальный кокпит», как называют немцы 12,3-дюймовый дисплей высокого (Full HD, 1920х720) разрешения. Это не новость — подобная приборка уже вовсю используется на разных VAG-мобилях. Но здесь она уже обращена к водителю: на других моделях (в частности, на Audi A4 и Q7) экран как будто наклонен вниз. Есть и проекционный дисплей с достаточным набором информации — можно на него взирать. И то, и другое входит в список опций.

Дверные ручки — что наружные, что внутренние — по сути, являют собой выключатели: они всего лишь активируют механизм отпирания двери. Внутреннюю ручку можно дотянуть до срабатывания механической части замка. Кнопки системы Audi drive select позволяют менять настройки двигателя и шасси для коррекции характера машины.

А вот без «телевизоров» на центральной консоли новый А6 не бывает. Верхний дисплей мультимедийной системы — всему голова: подавляющее большинство настроек автомобиля завязано на него. В самом названии — MMI touch response — кроется суть: экран не просто сенсорный, а с эффектом обратной связи. При нажатии на дисплей система генерирует физический отклик и подзвучивает его щелчком. В общем, взаимодействие с нарисованными кнопками по ощущениям приближены к работе с обычными клавишами. Единственная разница — на ощупь их не почуствовать.

Вообще есть легкое чувство, что с подобной «экстрасенсорикой» немцы малость перебрали. Вместо переключателя головного света — сенсорная панель. И даже кнопка аварийки ненастоящая! Хорошо хоть, на рулевом колесе остались нормальные кнопки и колесики, а то в некоторых моделях конкурирующих марок (не буду показывать пальцем) и на спицах руля уже появились тач-пады.

На заднем ряду простора прибавилось, хотя и в «шестерке» прежнего поколения диван был отнюдь не тесным. Четырехзонный климат — опция. Блок управления сделан сенсорным, но это уже воспринимается нормально. Воздуховоды есть не только на центральном туннеле, но и в центральных стойках кузова.

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Изучая мультимедийку А6, можно залипнуть надолго. Но залипать нельзя — надо успеть покататься по извилистым португальским дорогам, петлящих вдоль реки Дуэро. С какой версии начать? Пожалуй, с бензиновой: именно такая машина в России появится первой. Разгон, понятное дело, стремительный, но как будто пресный: он не пробуждает эмоций. Возможно, причиной тому акустический «дистиллят»: мотор почти не слышен, а те отголоски, которые все-таки доносятся из-под капота, лишены очертаний. Это как собака с подрезанными голосовыми связками: вроде и гавкает, но почти беззвучно. Пока не укусит.

Но делать кусь Ауди тоже не умеет: комплект из электронного ошейника с намордником отучит кого угодно от проявлений агрессии. А вот водитель волен обрушить на машину всю мощь своего драйверского эго — и получить отличные дивиденды: «шестерка» словно приукрашает водительские навыки того, кто оказывается за рулем, позволяя ехать очень быстро. То, как А6 проходит повороты, больше похоже на магию: в виражах седан беспрекословно повинуется рулю и демонстрирует какой-то невероятно запредельный держак.

Информация о навигации может одновременно отображаться и на центральном экране мультимедийного интерфейса, и на проекционном дисплее, и на виртуальной приборке. Захочешь — не заблудишься!

Причина таких фокусов кроется в полноуправляемом шасси. В качестве опции доступна система подруливания задних колес: на небольшой скорости задние колеса поворачиваются в противоположном направлении на 5° относительно передних, уменьшая диаметр разворота примерно на метр по сравнению с обычной версией. А при движении со средней и высокой скоростью колеса задней оси поворачиваются на угол до 2° в ту же сторону, что и ведущие, ради повышения стабильности. И это работает!

Несмотря на наличие в багажнике второго аккумулятора, поддерживающего гибридность, объем грузового отделения не уменьшился по сравнению с машиной прошлого поколения.

Плавность хода оказалась вполне приличной — особенно на 19-дюймовых колесах. Однако и на «катках» 21 дюйм трагедии не происходит: машина, конечно, более внимательно отмечает мелкие неровности и нервно вздрагивает на поперечных стыках, но в целом «табуреточностью» не отличается. Послевкусие остается приятным: шасси плотное, упругое, но не дискомфортное. Правда, стоит оговориться: речь идет об адаптивной пневмоподвеске. А ведь будут и другие варианты — в частности, обычная пружинная без каких-либо осложнений. Появится ли адаптированный вариант в увеличенным дорожным просветом, пока неизвестно — об особенностях российской спецификации пока информации нет.

Максимальный размер колес — 21 дюйм. На дисках 19 и 20 дюймов Ауди смотрится чуть проще, но все же весьма гармонично. Базовым вариантом станут 17-дюймовые колеса, и есть подозрение, что на них седан будет выглядеть не столь статно.

Трехлитровый дизель 50 TDI явно тяжелее на разгон, хотя по паспорту разница между ним и бензиновым V6 в наборе сотни не превышает полсекунды. С практической же точки зрения дизельный мотор выглядит более предпочтительно: у него классический 8-ступенчатый автомат tiptronic вкупе с традиционным приводом quattro с межосевым дифференциалом Torsen — бензиновая же машина оснащается 7-ступенчатым роботом и новой трансмиссией quattro ultra с пакетом фрикционов, установленным между коробкой передач и карданным валом, плюс дополнительной кулачковой муфтой в разрезе правой задней полуоси. Обе муфты отключаются одновременно, распуская кардан — и мгновенно замыкаются по приказу электроники. Немцы говорят, что система работает столь быстро, что водитель это не почувствует. И действительно, я особой разницы не ощутил. А еще дизельному V6, если он все-таки появится в России, наверняка отрежут лишние силы в процессе сертификации — аккурат до 249 л. с.

Сейчас цены на прежний Audi A6 начинаются от 2 660 000 руб. за машину 1.8 TSFI с механикой. Двухлитровые версии с роботом S tronic и полным приводом quattro стоят свыше трех миллионов, а седаны с трехлитровыми бензиновыми V6 начинаются от четырех млн. Новая «шестерка» будет явно дороже.

Перспективы: поклонники Audi будут в восторге. Их вряд ли смутит радикально вторичный дизайн, однако салон и в самом деле способен создать тот самый вау-эффект, на который рассчитывают в Ингольштадте. Так что у «пятерки» из Мюнхена и «ешки» из Штутгарта появился серьезный конкурент. Вот только на особый успех топ-версий с V6 рассчитывать не стоит: продажи новому А6 будут делать 4-цилиндровые моторы.

Оценка: один из самых технически продвинутых автомобилей не только в своем сегменте, но и в принципе. И лишенный при этом сколь-либо значительных недостатков — если, конечно, немцы с ценой не переусердствуют.

Подробности: ЗР №7, 2018

Фото: Audi