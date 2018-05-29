Разбить машину, пострадать самому или нарушить правила?

Как вы поведете себя в двух секундах от ДТП? Что подскажет вам собственный водительский опыт?


Подъезжая к пешеходному переходу, вы обратили внимание на то, что транспортные средства слева и справа от вас притормаживают, чтобы пропустить пешеходов. Самих пешеходов вы не видите, но, действуя в соответствии с Правилами, тоже тормозите. В какой-то момент, взглянув в зеркало заднего вида, в ужасе замечаете, что на вас стремительно надвигается легковой автомобиль со скоростью, не оставляющей сомнений в том, что аварии не миновать. Уйти влево или вправо возможности нет — ряды заняты. Как вы поступите?

Вот несколько вариантов действий. Предлагаем выбрать оптимальный, на ваш взгляд, и проголосовать за него. Комментарии и оценки поведения водителя найдете на следующей странице.

Тормозя перед пешеходным переходом, вы заметили, что в вашу машину сзади вот-вот врежется автомобиль. Как вы поступите?

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