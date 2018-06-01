95-й подобрался к 50 руб за литр. А 98-й уже перешагивает…

Есть такая народная примета: при росте мировых цен на нефть наш бензин дорожает. И это можно легко объяснить: ведь бензин делают из нефти…

Есть еще одна народная примета: при падении мировых цен на нефть наш бензин также дорожает. И это тоже можно легко объяснить: на топливных топ-манагеров давят собственники, не желающие терять доходы.

Есть еще одно обстоятельство: при любых колебаниях цен на нефть нефтяники любят продавать ее за границу. Надо полагать, что причина простая: это очень выгодно. А когда что-то продают за кордон, то на местах возникает некий дефицит, а такой товар всегда дорожает.

Виноват во всем, как известно, акциз. Напоминаю — это такой косвенный налог, налагаемый внутри страны на товары массового потребления в момент их производства. И вот это самый акциз у нас какой-то «неправильный» — то ли слишком большой, то ли наоборот. Скажем, для энергетиков он представляется большим, а для финансистов — маленьким. С 1 января 2018 года акцизы на бензин увеличились на 6,4%, на дизтопливо — на 8,4%. А с 1 июля его обещали увеличить еще сильнее, но затем решили поступить с точностью до наоборот — уменьшить.

Интересно, уменьшат или нет?

И совсем неинтересно, что будет с ценой топлива. Потому что ответ и так ясен: оно не подешевеет. Кто-нибудь верит в обратное? Я такого не припомню.

Вообще-то, нынешний рост цены топлива — это детский лепет по сравнению со скачками цен времен СССР, когда они волевым решением сверху увеличивались сразу в два раза. А через несколько лет — еще вдвое: жигулевский бак вместо 4 руб стал обходиться в 16… Между прочим, тогда подобные цены считались космическими. И, кстати говоря, никто в итоге не ставил машины на прикол…

Это я не к тому, что надо надеть намордники и радоваться, как рекомендовал глава планеты Плюк господин ПЖ. Просто для меня совершенно очевидно, что скулить насчет того, что страна, дескать, нефтедобывающая — дело бесполезное. Как известно, дорога в рай создается и ремонтируется за счет населения... Для справки: сегодня в стоимость цены бензина на АЗС входят, в основном, налоги (примерно 60–65%), затраты на транспорт и работу НПЗ (примерно 20 %), а также стоимость самой нефти (около 15%) и еще прибыль от продажи топлива — владельцы АЗС убеждены, что она совсем маленькая… Какую цифру желаем снизить? Или хотим, чтобы сверху стукнули кулаком и волевым указом убрали с ценников одну циферку? Кончится это просто: топлива на АЗС не будет. Кстати, это мы тоже проходили.С многочасовыми очередями и пацанами, торгующими заправленными канистрами...

Конечно, можно вопить: «Доколе?» Это просто и надежно — тебя услышат, а вопли подхватят. И очередной популист будет на разных языках требовать чьей-то отставки в тайной надежде занять освободившееся место. Но сегодня мир и без того находится в состоянии неустойчивого равновесия. И реалии таковы, что финансирование дорожно-транспортной сети возлагается на тех, кто этой сетью пользуется. То есть на нас с вами.