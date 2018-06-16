Как надо управлять машиной. Урок 3. Снос

Скольжение передних колес происходит, когда водитель входит в поворот заведомо на повышенной скорости по ряду причин: неправильно оценил покрытие или был слишком самоуверен.
Многие во время сноса пытаются довернуть руль еще больше в поворот, пытаясь «заправить» автомобиль в нужном направлении. Это приводит к тому, что автомобиль начинает еще активнее скользить наружу поворота, и водитель не вписывается в заданную траекторию.
В данной ситуации нужно уменьшать угол поворота передних колес. По мере уменьшения водитель почувствует, как автомобиль вернул управляемость — это довольно активный, явный момент, следовательно, можно закончить маневр.
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