Как надо управлять машиной. Урок 3. Снос

«За рулем» взял Сергея Антонова, инструктора московского центра Jaguar Land Rover Experience, обул машину в шины Continental и показал, как себя вести в типичных сложных ситуациях.

Скольжение передних колес происходит, когда водитель входит в поворот заведомо на повышенной скорости по ряду причин: неправильно оценил покрытие или был слишком самоуверен.

Многие во время сноса пытаются довернуть руль еще больше в поворот, пытаясь «заправить» автомобиль в нужном направлении. Это приводит к тому, что автомобиль начинает еще активнее скользить наружу поворота, и водитель не вписывается в заданную траекторию.

В данной ситуации нужно уменьшать угол поворота передних колес. По мере уменьшения водитель почувствует, как автомобиль вернул управляемость — это довольно активный, явный момент, следовательно, можно закончить маневр.

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