Как надо управлять машиной. Урок 2. Экстренное торможение

Что делать, если перед автомобилем возникло препятствие и нужно срочно остановиться? Необходимо сильно нажать на педаль тормоза и удержать ее в таком положении.
Машина будет быстро гасить скорость, сопровождая это перегрузками, страшными звуками работающих систем, в том числе ABS, сопротивлением педали. Но пугаться не нужно: именно в таком режиме можно эффективно остановить автомобиль, независимо от дорожного покрытия.
Может возникнуть небольшое рыскание на курсе. В данном случае нужно удержаться от соблазна корректировать траекторию движения, потому что этой задачей будет заниматься тормозная система.
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