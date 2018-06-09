Как надо управлять машиной. Урок 2. Экстренное торможение

«За рулем» взял Сергея Антонова, инструктора московского центра Jaguar Land Rover Experience, обул машину в шины Continental и показал, как себя вести в типичных сложных ситуациях.

Что делать, если перед автомобилем возникло препятствие и нужно срочно остановиться? Необходимо сильно нажать на педаль тормоза и удержать ее в таком положении.

Машина будет быстро гасить скорость, сопровождая это перегрузками, страшными звуками работающих систем, в том числе ABS, сопротивлением педали. Но пугаться не нужно: именно в таком режиме можно эффективно остановить автомобиль, независимо от дорожного покрытия.

Может возникнуть небольшое рыскание на курсе. В данном случае нужно удержаться от соблазна корректировать траекторию движения, потому что этой задачей будет заниматься тормозная система.

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