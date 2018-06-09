Как надо управлять машиной. Урок 2. Экстренное торможение

Трассу открыли — бензин не завезли. Но извинились Вчера вечером более 30 машин не смогли продолжить свой путь по трассе М-11 из-за неработающих АЗС Лукойла. Полноценная инфраструктура на трассе пока не создана, признали в ГК «Автодор», отвечающей за строительство дороги. Погоня закончилась в дренажной канаве. И причина-то была пустяковая! Желание скрыться от полиции обычно ни к чему хорошему не приводит. Но в этом случае побег стал для автовладельца просто катастрофой. Да и с правами теперь придется попрощаться. Безумие на дороге: водитель внедорожника таранит Хонду и топчет ее ногами Инцидент в стиле компьютерной игры GTA произошел 4 июня в городе Сакраменто (США, штат Калифорния). Водитель внедорожника Chevrolet TrailBlazer сначала не поделил дорогу с Фордом Фиестой, а затем разгромил мирно стоящую Хонду CR-V.