Лада Веста Кросс седан с привкусом русских дорог

Веста Кросс седан (LADA Vesta Cross sedan) — достойное и главное своевременное развитие темы Веста Кросс. Мы выхватили на тест вседорожный седан почти горяченьким, вот-вот должны начаться продажи.

LADA Vesta
LADA Vesta

LADA > Vesta


Всем конечно будет интересно, как скроен кузов. Он держится молодцом, но после покатушек в песчаном карьере у тест-пилота скрипел песок на зубах, а салон пришлось пылесосить. Веста Кросс седан, судя по названию, стремится к карьере вседорожника. Извините, пусть пожалует на наши платформы с роликами, которые имитируют скользкое покрытие. Здесь вышла маленькая заминка, которая, надеемся, найдет продолжение в конструкторских кабинетах Автоваза. Видео, что прилагаю, не даст соврать, тест получился жестким, и Веста Кросс седан выглядел в нем круто. И даже неплохо, что с привкусом русских дорог.

Читайте далее и смотрите видео на automps.ru.

Фото: automps.ru

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о LADA Vesta (14)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Веста 1,6, механика, пробег 19 000 км. Харизматичный, яркий для своего класса дизайн. Отличная, "проглатывающая" ухабы подвеска, объемный салон, неплохая управляемость.

Недостатки:

Пока не было

Комментарий:

Хороший семейный автомобиль, оптимален для трасс.

Написать отзыв

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые