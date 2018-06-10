Лада Веста Кросс седан с привкусом русских дорог

Всем конечно будет интересно, как скроен кузов. Он держится молодцом, но после покатушек в песчаном карьере у тест-пилота скрипел песок на зубах, а салон пришлось пылесосить. Веста Кросс седан, судя по названию, стремится к карьере вседорожника. Извините, пусть пожалует на наши платформы с роликами, которые имитируют скользкое покрытие. Здесь вышла маленькая заминка, которая, надеемся, найдет продолжение в конструкторских кабинетах Автоваза. Видео, что прилагаю, не даст соврать, тест получился жестким, и Веста Кросс седан выглядел в нем круто. И даже неплохо, что с привкусом русских дорог.
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Фото: automps.ru
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