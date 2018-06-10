Лада Веста Кросс седан с привкусом русских дорог

Техподдержка Tesla спешит на помощь! И спит… На Ютубе опубликовано видео, в котором запечатлен сотрудник сервисной службы компании Tesla, спящий за рулем электромобиля Model S. Машина при этом сама ехала с довольно высокой скоростью по автостраде. Без чего не обойтись в новом автомобиле? Наш опрос Купив машину, владелец, как правило, стремится тут же «доукомплектовать» его предметами первой необходимости. Однако сколько людей — столько и мнений, и у каждого водителя собственные представления о том, что нужно приобрести в первую очередь. Трое инспекторов ГИБДД осуждены за вымогательство взятки у пьяного водителя Перед судом предстали три сотрудника Госавтоинспекции Гурьевского района Калининградской области. Двое вымогали взятку у задержанного ими пьяного водителя, а третий согласился выступить посредником при передаче денег.