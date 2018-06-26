Как не попасть в аварию при обгоне, если нет разметки?

Идет дождь. Вы едете по шоссе, на котором отсутствует разметка. Ширина проезжей части такова, что по ней могли бы двигаться автомобили в три ряда. В попутном направлении идет автобус, который вы намерены обогнать. Для этого вы включаете левый указатель поворота и перестраиваетесь в условный средний ряд. Начав маневр, вы замечаете, что движущийся навстречу автомобиль частично занимает ту полосу, которую вы выбрали для обгона. Он явно объезжает дефекты дорожного покрытия у края дороги. Как вы поступите в этой ситуации?
Предлагаем проголосовать за оптимальное, на ваш взгляд, решение, а возможные варианты развития событий рассмотрим на следующей странице.
Читать комментарии (4)