Как не попасть в аварию при обгоне, если нет разметки?

На загородной дороге такие дорожные ситуации не редкость. Как поведете себя вы, исходя из накопленного водительского опыта?

Идет дождь. Вы едете по шоссе, на котором отсутствует разметка. Ширина проезжей части такова, что по ней могли бы двигаться автомобили в три ряда. В попутном направлении идет автобус, который вы намерены обогнать. Для этого вы включаете левый указатель поворота и перестраиваетесь в условный средний ряд. Начав маневр, вы замечаете, что движущийся навстречу автомобиль частично занимает ту полосу, которую вы выбрали для обгона. Он явно объезжает дефекты дорожного покрытия у края дороги. Как вы поступите в этой ситуации?

Предлагаем проголосовать за оптимальное, на ваш взгляд, решение, а возможные варианты развития событий рассмотрим на следующей странице.