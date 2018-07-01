Как не перегреть движок? Конкурс знатоков

За ответ на задачу № 123 «Неповоротливый менеджер» (ЗР, № 4, 2018) Максим Забелин, житель Коряжмы, получает от компании Playme-Russia комбоустройство «3 в 1» Playme Turbo.

ЗАДАЧА № 126

Температурная аномалия

Наконец-то наступила летняя жара. Разморенные мужики в гараже обсуждают что-то важное, и тут вваливается Степаныч. Грязный, злой: мол, движок клина словил, на «галстуке» дотащили, - антифриз вытек, а я не заметил.

Удивились мужики: «А лампочка-то у тебя загорелась?». Степаныч ехидно им ответил: «Если антифриз вытек, то датчику и мерить-то нечего!». Тут такое началось! Одни у виска крутят, другие соглашаются. И только к вечеру пришли к консенсусу: все зависит от типа датчика и его место­расположения.

Так в каких случаях контрольная лампа (или указатель температуры) может не предупредить о перегреве двигателя? Ждем подробных ответов с перечислением всех возможных вариантов расположения датчика.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 августа 2018 года по адресу: 107045, Москва, Селивёрстов пер., 10 — или по e‑mail: exp@zr.ru. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Мы обязуемся прочитать все ваши сообщения по теме конкурса. Призом будет отмечено не просто правильное, но и наиболее полное решение конкурсной задачи с развернутым ответом.

А теперь подведем итоги «Конкурса знатоков» из апрельского номера журнала «За рулем».

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Напомним, как было дело . Два мене­джера на одинаковых с виду Мерседесах, собравшись покинуть узкий двор, маневрировали по-разному. Один просто развернулся и выехал, а другой — гость, не привыкший к габаритам дворика, - не смог выехать в один прием. В чем же причина разных способностей к маневру у двух одинаково выглядящих автомобилей?

Часть написавших нам посчитала автомобиль неловко развернувшегося Эдуарда сломанным. Вы всерьез верите, что свежий Mercedes-Benz E‑класса у преуспевающего менеджера будет неисправен? Кто-то посчитал, что «проблему Эдуарда поможет решить грамотная регулировка развала-схождения».

Нашлись знатоки, уверенные, что «нарушена центровка вала сошки редуктора — не отрегулирован по числу оборотов вправо и влево вал редуктора (он же червяк)». Вот только не учли они, что Мерседесы-то свежие (кузов W212), то есть с реечным рулевым управлением.

У полноприводного Мерседеса Е‑класса (1) передние колеса поворачиваются на меньший угол, чем у заднеприводной версии (2). Причина — наличие приводов передних колес, наружные ­шарниры которых работают до определенного угла поворота колеса.

Другие читатели искали различия в водительском мастерстве двух менеджеров, предлагали добиваться продольного и поперечного скольжения. И как это осуществить в узком дворике?

Были и другие забавные догадки, например: «Эдуард ездил в режиме „cпорт“». Даже предположить трудно, как использование такого режима скажется на развороте в тесноте. Или: «Причина кроется в температуре жидкости гидроусилителя руля». Как, скажите на милость, температура жидкости повлияет на то, что рулевой механизм повернет управляемые колеса на больший угол?

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Некоторые читатели углубились в конструктивные особенности автомобилей. И тем самым пошли по верному пути, хотя для многих он оказался тернист. Например, кое-кто предположил, что на более «ловком» Мерседесе установлена задняя активная подруливающая подвеска. Нет, не было ни у одного из этих автомобилей подобного устройства.

Встретился и такой перл: «Объяснить разные радиусы разворота можно тем, что на автомобили установлены колеса с разной высотой профиля шин либо с дисками неодинакового диаметра. Так, если на машине Эдуарда установлены колеса большего диаметра, то, по формуле L = 2πR, они будут проходить бóльшую дугу при развороте». Тут перепутано всё на свете. Радиус разворота вообще не зависит от диаметра колеса. Скейт с малюсенькими колесами и трактор К‑700 с огромными «катками» будут иметь сравнимые радиусы разворота.

Читатели приблизились к решению задачи, предположив, что «Платон разворачивался на ручнике, у его Мерседеса полный привод». Подобное возможно, иногда так поступают владельцы внедорожников Лада 4×4 и Chevrolet Niva. Они затягивают ручник, весь крутящий момент через незаблокированный межосевой дифференциал уходит на передок, и на машине можно развернуться как на обычном переднеприводнике — но только на скользком покрытии, речи о котором в задаче не было. И представить такой разворот во дворе офиса трудно. Тем более что у Мерседеса стояночный тормоз — это не классический ручник, а «ножник» с педалью.

Самый лаконичный из правильных ответов полтора века назад морские семафорщики с флажками передали бы меньше чем за полминуты: «Ответ на задачу — 4Matic (задний и полный привод)». По сути — верно, но надо же рассказать, что и как. И тут мы обратимся к письму Максима Забелина: «Mercedes-Benz Е‑класса имеет как заднеприводные версии, так и полнопривод­ные. Внешне они одинаковые, однако передняя подвеска у них разная, вследствие чего у моноприводного автомобиля колеса могут поворачиваться на больший угол. Впечатление такое, что колесо совсем выходит из колесной ниши. Привод передних колес на версии 4Matic из-за конструктивных особенностей ­ШРУСов может работать только до определенного угла поворота колес (обычно не более 38°). Заднеприводная „ешка“ сильнее повернет колеса, соответственно радиус поворота будет меньше. Поэтому Платон и смог в узком дворе развернуться в один прием. Разница, согласно техническим характеристикам автомобилей, составляет 300 мм, и этого достаточно, чтобы получить преимущество».

Всем участникам конкурса спасибо. Максима Забелина поздравляем с победой! Он получает от компании Autorolla видеорегистратор с радар-детектором Playme Turbo.

Фото: depositphotos