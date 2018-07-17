Автомобили, у которых меньше четырех колес

Существует аксиома: у нормального легкового автомобиля должно быть четыре колеса. У грузовика может быть больше, но вряд ли меньше. Но этот постулат на протяжение многих лет разрушали трехколесные машины: так называемые трициклы и трикары.
История их начинается, как известно, к совсем далекие времена: с паровой телеги Кюньо и первого автомобиля Карла Бенца. Но даже когда конструкция автомобиля вполне и прочно устоялась, от трехколесных машин, представляющих собой нечто среднее между мотоциклом с коляской и микроавтомобилем, не отказались.
Многие компании выпускали машинки как с мотоциклетным управлением (трициклы), так и с автомобильным (их-то обычно и называют трикарами). Причина живучести «недоавтомобилей» — не только в дешевизне и простоте конструкции, но и в законодательстве многих стран, где подобная техника облагалась куда более низкими налогами, чем «полноценная». И делали такие машины вовсе не только в странах, находящихся на отшибе автомобильного прогресса, а и во вполне передовых в этой области.
Предлагаю совершить краткую экскурсию в богатый мир трех-, а, кстати, даже и двухколесных (!) машин.
- Так ли сильно изменился автомобиль за последние 130 лет? Об этом читайте тут.
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Фото: из архива автора
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