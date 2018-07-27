7 признаков настоящего внедорожника

Различия между обычными автомобилями (включая кроссоверы) и настоящими внедорожниками глубоки, как Марианская впадина. И вызваны они диаметрально противоположными условиями эксплуатации. Для обычных машин человечество создало дороги, опутывающие сетью весь земной шар. А внедорожник представляет собой транспортное средство, способное двигаться как по полуразрушенным грунтовым дорогам, так и вовсе без них. Для нашей страны внедорожники актуальны: территории огромны, а дорожная сеть развита слабо. Да что там говорить, если у нас до сих пор полно грунтовых дорог, по которым после дождя можно проехать только на внедорожнике!
Теперь рассмотрим основные признаки внедорожника. Если вы считаете, что у таких машин должны быть еще какие-то качества, о которых я забыл упомянуть, пишите в комментариях.
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