12 услуг, которые можно получить не выходя из автомобиля

Вы и поверить не могли, сколько всего можно сделать, сидя в водительском кресле! Причем большинство описанных услуг доступны и в нашей стране.

Все доступные водителям предложения товаров и развлечений — и привычные, и весьма экстравагантные  — в  фотогалерее ниже.

12 услуг, которые можно получить не выходя из автомобиля

  • Самые безумные опции, которые встречаются в автомобилях, вы найдете в этой публикации.
  • Как работают отечественные автомойки самообслуживания, читайте тут.

12 услуг, которые можно получить не выходя из автомобиля
Фото: Онлайн-редакция
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