12 услуг, которые можно получить не выходя из автомобиля

Перегон машины без ОСАГО — можно или нет?

Купил машину в Москве, но полис ОСАГО оформить не успел. Предстоит перегнать ее в другой город, без «автогражданки» страшно, но ехать надо... Для тех, кто оказался в такой ситуации, есть три выхода, заверяет глава ГИБДД Михаил Черников.