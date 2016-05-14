Купил машину в Москве, но полис ОСАГО оформить не успел. Предстоит перегнать ее в другой город, без «автогражданки» страшно, но ехать надо... Для тех, кто оказался в такой ситуации, есть три выхода, заверяет глава ГИБДД Михаил Черников.
Корейский седан бизнес-класса Kia Optima обновился. Посмотрим, какие козыри приготовила Оптима, чтобы укрепить свои позиции на рынке. Один из них — то, что налог на роскошь владельцу обновленной Оптимы платить не придется.
12 услуг, которые можно получить не выходя из автомобиля
Вы и поверить не могли, сколько всего можно сделать, сидя в водительском кресле! Причем большинство описанных услуг доступны и в нашей стране.
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