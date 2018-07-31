Купил машину в Москве, но полис ОСАГО оформить не успел. Предстоит перегнать ее в другой город, без «автогражданки» страшно, но ехать надо... Для тех, кто оказался в такой ситуации, есть три выхода, заверяет глава ГИБДД Михаил Черников.

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Михаил Черников.

Брат попросил помочь ему с покупкой новой машины. Буду приобретать ее сам в Москве, а затем перегонять в Оренбург, где брат планирует регистрировать автомобиль и оформлять полис ОСАГО. Можно ли перегнать машину без полиса?

К. Кузовкин, Оренбург

Статья 4 федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» обязывает владельца ТС при возникновении права владения (при приобретении его в собственность, получении в хозяйственное ведение или оперативное управление и т. п.) застраховать свою гражданскую ответственность до регистрации транспортного средства, но не позднее чем через десять дней после возникновения права владения им. Статья 32 того же закона запрещает регистрацию транспортных средств, владельцы которых эту обязанность не исполнили. При этом при обращении в подразделение Госавтоинспекции для регистрации необходимо, чтобы договор страхования был заключен на год. Таким образом, у вас есть три варианта действий.

Первый — приобрести машину и перегнать ее в Оренбург без страхового полиса при условии, что улóжитесь в десять дней.

Второй вариант — если в этот срок вы не укладываетесь или просто хотите обезопасить себя от возможных рисков на время поездки, то можете воспользоваться возможностью (она предусмотрена статьей 10 того же закона) приобрести полис ОСАГО на срок до двадцати дней для следования к месту регистрации.

Наконец, при наличии соответствующих полномочий, указанных в доверенности от брата, вы вправе заключить договор ОСАГО (на год) и зарегистрировать машину в Москве — это третий вариант.

Фото: depositphotos.com