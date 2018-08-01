Перегонку нефти придумали в России

Первую в мире нефтеперегонную установку заводского типа построили почти два столетия назад русские крепостные крестьяне братья Дубинины.

В 1823 году крестьяне братья Дубинины соорудили в долине Терека первый в мире НПЗ. Это был железный куб с нижней топкой и змеевиком в деревянной кадке с водой, исполняющей обязанности холодильника. За один цикл длительностью 20 часов перерабатывали примерно 410–420 кг нефти, получая около 190 л керосина! На это уходило примерно 60 кг дров.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, когда и где появился первый советский автомобиль с колесной формулой 8×8? А что маховичный автомобиль изобрели русские?

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