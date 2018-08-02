Запас воды в дорогу: совет бывалого водителя

В дальних поездках запас воды и топлива не помешает. Но порой и емкость есть, и жидкость, но не хватает... пробки. Читатель «За рулем» нашел остроумное решение проблемы и поделился им в рубрике «Советы бывалых».

НОЖОМ ПО ГОРЛУ

А. Мингазов, Лениногорск

В дальних поездках, особенно с детьми, нужен изрядный запас воды. Подходят большие бутыли из-под питьевой воды, но родная пробка у них одноразовая. У пластиковой бутылки отрезал верхнюю часть, установил на горловину бутыли и прогрел феном. Получилась многоразовая горловина. Для полной герметизации промазал место посадки пищевым герметиком, установил горловину на место и затянул винтовым хомутом.

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Таким же образом восстановил утерянную пробку на любимой канистре.

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Приз автору совета — канистра масла Rolf компании «Рольф Лубрикантс»

Фото: А. Мингазов