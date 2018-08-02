Запас воды в дорогу: совет бывалого водителя

НОЖОМ ПО ГОРЛУ
А. Мингазов, Лениногорск
В дальних поездках, особенно с детьми, нужен изрядный запас воды. Подходят большие бутыли из-под питьевой воды, но родная пробка у них одноразовая. У пластиковой бутылки отрезал верхнюю часть, установил на горловину бутыли и прогрел феном. Получилась многоразовая горловина. Для полной герметизации промазал место посадки пищевым герметиком, установил горловину на место и затянул винтовым хомутом.
Таким же образом восстановил утерянную пробку на любимой канистре.
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Приз автору совета — канистра масла Rolf компании «Рольф Лубрикантс»
Фото: А. Мингазов
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