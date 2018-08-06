Новый Lexus ES — тест самых «вкусных» модификаций

В бизнес-классе Lexus представлен только седаном ES. Машина седьмого поколения — это самый яркий Лексус последних лет. Главная же новость — версия F Sport, которую прежде не предлагали.

Lexus ES
Lexus ES

Lexus > ES

Коэффициент аэродинамического сопротивления — 0,28. Результат не выдающийся: у немецких одноклассников 0,25 и ниже.
Коэффициент аэродинамического сопротивления — 0,28. Результат не выдающийся: у немецких одноклассников 0,25 и ниже.

Ведущий инженер проекта Юкихаро Кита указывает на дополнительный контур уплотнения, который появился после испытаний в России.
Ведущий инженер проекта Юкихаро Кита указывает на дополнительный контур уплотнения, который появился после испытаний в России.

Японцы — консерваторы до мозга костей. Как и в стародавние времена, кланяются друг другу при встречах и расставаниях, чтут национальную одежду и обувь, а оформление их квартир и домов, кажется, не меняется десятилетиями.

В таком же прогнозируемом стиле презентуют и японские машины. Но в случае с новым Лексусом ES традиции были разрушены, по сути, в прямом смысле слова — ведущий инженер проекта Юкихаро Кита встретил меня… с кувалдой в руках.

Юкихаро-сан стоял рядом с несколькими колёсами в сборе и диском в разрезе.

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— Этот диск необычный — с небольшими полостями-туннелями в местах сопряжения с шиной. Воздушная прослойка обеспечивает дополнительную шумоизоляцию. Проверим?

С этими словами японец со всего маху ударил по новаторскому колесу, и я удивился — вышел лишь приглушенный щелчок. Еще один взмах, и кувалда шарахает по колесу с традиционным диском. Заметно громче!

— Есть разница? Эта разработка позволила нам снизить уровень дорожного шума на 10 дБ.

Лучше старых двух

До недавних пор марка Lexus в бизнес-классе предлагала две модели: переднеприводный ES и базирующийся на заднеприводной платформе GS. Первый ориентирован на комфорт, второй — с драйверскими амбициями. Однако поклонников активного вождения оказалось меньше ожидаемого, и это вынудило японцев оставить GS без преемника. Отныне в бизнес-классе Lexus представлен только седаном ES — машину нового поколения (уже седьмого по счету) показали минувшей весной.

Революционный ES построен на свежей переднеприводной платформе GA-K. Колесная база увеличилась на 50 мм, длина — на 60 мм, ширина — на 45 мм. А высота сократилась на 5 мм. Силуэт стал более стремительным и утонченным. Самый яркий Lexus последних лет!

На скоростной магистрали новый ES чувствует себя бодрячком, не то что прежняя машина.
На скоростной магистрали новый ES чувствует себя бодрячком, не то что прежняя машина.

На всех машинах — полностью светодиодные фары. В топ-исполнениях они умеют не только самостоятельно переключаться с ближнего на дальний, но и формируют световой пучок так, чтобы исключить ослепление встречных водителей.
На всех машинах — полностью светодиодные фары. В топ-исполнениях они умеют не только самостоятельно переключаться с ближнего на дальний, но и формируют световой пучок так, чтобы исключить ослепление встречных водителей.

Воздушная прослойка в колесе призвана снизить уровень дорожных шумов и успешно справляется с этой задачей.
Воздушная прослойка в колесе призвана снизить уровень дорожных шумов и успешно справляется с этой задачей.

Юкихаро-сан поведал, что испытатели погоняли предсерийные прототипы по России ради адаптации к нашим условиям. После тестов было решено усилить антикоррозионное покрытие кузова и хромированных деталей.

— А еще российские машины обзавелись дополнительными уплотнителями багажного проема, чтобы противостоять напору воды на мойках. В других странах омовение происходит в более щадящих режимах. Чего еще, на твой взгляд, не хватает?

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— Полного привода!

У прямых конкурентов, а это Audi A6, BMW 5‑й серии и Mercedes-Benz E‑класса, есть версии с полноприводной трансмиссией, причем на них приходится значительная часть продаж.

Юкихаро-сан отвел глаза и пообещал что-нибудь придумать. Перевожу с японского дипломатического: скорее всего, полного привода на нынешнем седане не будет. В остальном ES весьма прогрессивен. Самое неожиданное решение — «переезд» электроусилителя с рулевого вала на рейку, что обещает бóльшую точность откликов и отличную обратную связь.

ES изначально разрабатывали как драйверский автомобиль. Например, на два градуса увеличен угол кастора в передней подвеске, а плечо обкатки — на восемь миллиметров.

В задней многорычажке крепления стабилизаторов поперечной устойчивости разнесены шире, что благотворно сказалось на стабильности в поворотах.

Главная же новость — модификация F Sport, которую прежде не предлагали. У «спорта» жестче стабилизатор поперечной устойчивости, перенастроено рулевое управление, а вместо пассивных амортизаторов стоят адаптивные: они подстраиваются под дорожное покрытие и предлагают аж 650 вариаций «точной настройки». Конечно же, мне хотелось сесть за руль именно такого седана, и я раздобыл ключи от четырехцилиндровой модификации ES 250.

Интересный, технологичный — таких эпитетов заслуживает далеко не каждый интерьер.
Интересный, технологичный — таких эпитетов заслуживает далеко не каждый интерьер.

Панель приборов неординарна, как, впрочем, и весь интерьер.
Панель приборов неординарна, как, впрочем, и весь интерьер.

Торчащий из козырька рычажок предназначен для комплексной настройки ездовой электроники.
Торчащий из козырька рычажок предназначен для комплексной настройки ездовой электроники.

Управлять мультимедиасистемой приходится с помощью откровенно неудобного тачпада.
Управлять мультимедиасистемой приходится с помощью откровенно неудобного тачпада.

О спорт, ты — миф!

Руль — как у флагманского седана LS. В том же стиле решены цифровая панель приборов и торчащие из козырька приборов рóжки: левый отключает систему стабилизации, а с помощью правого можно менять настройки ездовой электроники. Развлекательной системой управляет тачпад, и он настолько неудобен, что разработчики должны сделать себе харакири.

А вот что понравилось, так это сиденья. Отличный профиль, множество регулировок, есть вентиляция. Хороша и отделка — особенно фактурные алюминиевые планки «хадори», которые японцы сравнивают с самурайскими мечами.

Добротностью салона ES не уступает представителям немецкой «большой тройки» и оставляет позади Jaguar XF, Cadillac CTS и Infiniti Q70.

Особенность сидений версии F Sport — усиленная боковая поддержка и подколенный выдвижной валик.
Особенность сидений версии F Sport — усиленная боковая поддержка и подколенный выдвижной валик.

Сзади много мéста для коленей, но ступням тесновато, да и в высоту хотелось бы большего запаса. Я при росте 181 см уселся неплохо, а вот коллега чуть выше уперся головой в потолок. Из «сервиса» — два USB-порта, розетка на 12 вольт, верхние дефлекторы, подлокотник с подстаканниками и огромным ящиком.

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Отменная шумоизоляция поначалу сбивает с толку — от машины с шильдиком F Sport ждешь агрессии, а не благостности. Жму газ до упора, но взрыва не происходит — 9,1 секунды до сотни не будоражат кровь. Да и у двигателя нрав миролюбивый.

Мотор сей не от Camry, как думают многие, - это новый полностью алюминиевый атмосферник с непосредственным впрыском. При малых нагрузках работает в режиме Аткинсона и экономит топливо. У Camry автомат шестиступенчатый, а у Лексуса на две ступени больше. Диапазон передаточных соотношений шире, благодаря чему двигатель чаще работает в зоне оптимальных оборотов. Тоже экономия.

Заявленный средний расход 6,6 л/100 км мне не покорился, но и 9,7 литра на сотню — неплохо, поскольку на педаль я давлю смело. На холмистых дорожках, коих достаточно под Нэшвиллом, Lexus больше не напоминает вальяжно раскачивающуюся баржу — управляется как породистый европейский седан. Охотно прошивает S‑образные связки, не досаждает кренами и подкупает внятным реактивным усилием на руле. Каков же тогда «трехсотпятидесятый»?

Кузов сделан из традиционных и высокопрочных сталей, капот и крылья алюминиевые. Новый кузов легче на 62 кг. Зеленым цветом на схеме выделены точки лазерной сварки, а красным — местá клеевых соединений, протяженность которых составляет почти 20 метров (на 162% больше, чем у предшественника).
Кузов сделан из традиционных и высокопрочных сталей, капот и крылья алюминиевые. Новый кузов легче на 62 кг. Зеленым цветом на схеме выделены точки лазерной сварки, а красным — местá клеевых соединений, протяженность которых составляет почти 20 метров (на 162% больше, чем у предшественника).

И вот в моих руках ключ от ES 350, но в стандартном, а не спортивном исполнении. Колёса 18‑дюймовые (на дюйм меньше, чем у версии F Sport). В салоне вместо алюминия — деревянные планки и сиденья с менее выраженной боковой поддержкой. Сзади — шторки на окнах, пульт управления «музыкой», климат-контролем и сиденья с регулируемым углом наклона спинки. Переднее пассажирское сиденье можно отодвинуть вперед с помощью электропривода — диковинка в этом сегменте.

Машину словно подменили. Шестицилиндровый Lexus легко ускоряется и с места, и на скорости. И звучит богато. Каких-то принципиальных потерь в управляемости я не почувствовал, хотя плавность хода явно стала выше — главным образом благодаря более высокопрофильным шинам. Гармоничный седан! На версию F Sport я бы и не смотрел.

Каков ES в сравнении с конкурентами, мы узнаем осенью, когда его выведут на российский рынок. Базовой версией у нас будет ES 200 c уже известным по предшественнику двухлитровым 150‑сильным мотором и шестиступенчатым автоматом. В начальную комплектацию войдут электроприводы сидений и рулевой колонки, камера заднего вида, круиз-контроль и отделка искусственной кожей.

Машину словно подменили. Lexus ES 350 легко ускоряется и с места, и на скорости. И звучит богато.
Машину словно подменили. Lexus ES 350 легко ускоряется и с места, и на скорости. И звучит богато.

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ES 250 в исполнении F Sport у нас будет недоступен, а ES 350 предложат и в спортивном варианте, и в люксовом.

Цены на ES 200 стартуют с 2 580 000 рублей. Немецкие одноклассники, а также седаны Jaguar и Volvo в базовых комплектациях дороже на двести тысяч и более.

Свежий дизайн, продвинутое оснащение и прогресс в ходовых качествах помогут поднять интерес целевой аудитории. Но в лидеры продаж ES не выйдет до тех пор, пока у него не появится полный привод.

Юкихаро-сан, сможете что-нибудь придумать?

Оснащение и ездовой комфорт — на представительском уровне А где полноприводная версия?

Lexus ES 200

Lexus ES 250

Lexus ES 350

Длина / ширина / высота / база 4975 / 1865 / 1445 / 2870 мм

Объем багажника (VDA) 420 л

Снаряженная / полная масса

1700 / 2090 кг

1695 / 2170 кг

1725 / 2150 кг

Двигатель

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 110 кВт/150 л.с. при 6500 об/мин; 192 Н·м при 4700 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2487 см³; 147 кВт/200 л.с. при 6600 об/мин; 243 Н·м при 5000 об/мин

бензиновый, V6, 24 клапана, 3456 см³; 183 кВт/249 л.с. при 5000–6600 об/мин; 356 Н·м при 4600–4700 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч

12,2 с

9,1 с

7,9 с

Максимальная скорость 210 км/ч

Топливо/запас топлива АИ-92, АИ-95, АИ-98/60 л

Расход топлива: городской/загородный/смешанный цикл

9,0 / 6,1 / 7,1 л / 100 км

8,4 / 5,5 / 6,6 л / 100 км

12,6 / 6,6 / 8,8 л / 100 км

Трансмиссия

передний привод; А6

передний привод; А8

передний привод; А8

Новый Lexus ES — тест самых «вкусных» модификаций
Фото: Юрий Тимкин и Lexus
Новый Lexus ES — тест самых «вкусных» модификаций
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