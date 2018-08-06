Сначала ремарка: на многое замахиваться не стоит — полноценный сервис обойдется слишком дорого. В основе бизнеса, который просчитан ниже, — работы по шиномонтажу и ремонту ходовой части, стандартной смене фильтров, масла и технических жидкостей. Выходит не так чтобы запредельно дорого.
Трэкол-39294 не только прет, как танк, по бездорожью, но и способен преодолевать водные преграды — даже не имея водометного движителя, который ставят за доплату. А можно просто поставить транец и вешать обычный лодочный мотор. Уникальная машина!
В мире не так много машин, которые с минимальными изменениями выпускаются с середины прошлого века. Одна из них — ульяновская «буханка», которой в этом году стукнуло 60 лет. В честь знаменательной даты выпущена эксклюзивная юбилейная версия. Авторы «За рулем» стали первыми, кто ее протестировал.
Трэкол-39294 — вездеход, которому болото по колено
Трэкол-39294 не только прет, как танк, по бездорожью, но и способен преодолевать водные преграды — даже не имея водометного движителя, который ставят за доплату. А можно просто поставить транец и вешать обычный лодочный мотор. Уникальная машина!
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