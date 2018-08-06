Трэкол-39294 — вездеход, которому болото по колено

Трэкол-39294 не только прет, как танк, по бездорожью, но и способен преодолевать водные преграды — даже не имея водометного движителя, который ставят за доплату. А можно просто поставить транец и вешать обычный лодочный мотор. Уникальная машина!

Вездеход Трэкол-39294 — самый массовый внедорожник среди себе подобных. В 2017 году выпустили 172 машины, а всего с 2005 года — около 1800 штук.

  • Тест-драйв вездехода Трэкол-39041 читайте по ссылке.
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Фото: Онлайн-редакция
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