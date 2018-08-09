3 гвоздя для Лады Гранты: совет бывалого водителя

ПРИГВОЗДИТЬ ГЕНЕРАТОР
А. Клековкин, Удмуртская республика
На Гранте задняя часть генератора закрыта пластиковой крышкой. Чтобы снять ее, необходимо поднять одновременно три фиксатора, что затруднительно: крышка может сидеть весьма плотно, вдобавок не всегда получается контролировать положение фиксаторов. Предлагаю перед демонтажом крышки зафиксировать все фиксаторы в верхнем положении (например, подложив под них гвозди). После этого снимете крышку без труда.
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Приз автору совета — внешний универсальный аккумулятор на 12 000 мА·ч компании AirLine.
Фото: А. Клековкин
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