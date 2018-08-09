3 гвоздя для Лады Гранты: совет бывалого водителя

Читатель «За рулем» предложил хороший способ, благодаря которому «раздеть» генератор Гранты можно за считаные минуты.

Lada Granta
Lada Granta

LADA > Granta

ПРИГВОЗДИТЬ ГЕНЕРАТОР

А. Клековкин, Удмуртская республика

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На Гранте задняя часть генератора закрыта пластиковой крышкой. Чтобы снять ее, необходимо поднять одновременно три фиксатора, что затруднительно: крышка может сидеть весьма плотно, вдобавок не всегда получается контролировать положение фиксаторов. Предлагаю перед демонтажом крышки зафиксировать все фиксаторы в верхнем положении (например, подложив под них гвозди). После этого снимете крышку без труда.

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Приз автору совета — внешний универсальный аккумулятор на 12 000 мА·ч компании AirLine.

Фото: А. Клековкин

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Отзывы о LADA Granta (17)

LADA 2012 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Удобное водительское сиденье по 12 — 13 часов за день проводил за рулём и не уставал. Достаточно мощный мотор, низкий расход бензина.

Недостатки:

Слабые ступичные подшипники, "закисают" тормозные цилиндры передних тормозов, мгновенно ржавеет всё.

Комментарий:

"Так вот, при поездке в горы, мы поехали на гранте а не на шкоде." Не знаю в какие горы вы ездили, но моя гранта в Читинской области, в Бурятии и на Урале очень неохотно преодолевала перевалы в горах. Просто не хотела ехать.

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