Kia Rio X-Line из парка ЗР: первые приколы после 11 тыс. км

На одометре кросс-хэтч Kia Rio X-Line «налипло» одиннадцать с лишним тысяч километров. Увы, автомобиль уже не воспринимается новым: проглядывают признаки локальной усталости.

Kia Rio X Line
Kia Rio X Line

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Kia Rio X-Line
Kia Rio X-Line

Kia Rio X-Line

Изготовитель — Hyundai Motor Manufacturing Rus
Год выпуска — 2017
В эксплуатации «За рулем» — с января 2018 года
Пробег на момент отчета — 12 800 км
Публикации в ЗР: № 3, 7, 2018

Тканевая обивка сидений довольно износостойкая и сохраняет товарный вид дольше, чем кожзаменитель у топовых версий Premium.
Тканевая обивка сидений довольно износостойкая и сохраняет товарный вид дольше, чем кожзаменитель у топовых версий Premium.

Если не молиться на машину и не рассматривать ее под лупой, можно притвориться, что время совершенно над ней не властно. Состояние лакокрасочного покрытия не вызывает вопросов: даже на капоте нет сколько-нибудь заметных сколов от камней. Да и лобовое стекло с обогревом оказалось на удивление прочным — притом что в него несколько раз прилетало как следует.

Проблем с коррозионной стойкостью кузова не заметил, и на форумах владельцев — также тишь да гладь (пятая дверь кроссовера Hyundai Creta, произведенного на том же заводе, у многих «цвела»). А вот хром на подоконных молдингах начал мутнеть в первый же снежный месяц. Представители завода отреагировали незамедлительно и забрали деталь на экспертизу.

Если при осмотре копнуть глубже, то через прорези в переднем бампере можно увидеть, что его усилитель сдался реагентам. В остальном Rio держится. Разве что кожа на руле, с качеством которой на питерском заводе обещали разобраться (руль Креты, побывавшей на нашем длительном тесте, облез к 30 000 км пробега), по-прежнему не вызывает доверия. До проплешин далеко, но в местах хвата кожа уже отполировалась.

Декоративный хром на боковых молдингах не отличается долговечностью: мутнеет и местами покрывается ржавыми разводами. Производитель обещал разобраться.
Декоративный хром на боковых молдингах не отличается долговечностью: мутнеет и местами покрывается ржавыми разводами. Производитель обещал разобраться.

Так выглядит усилитель переднего бампера, переживший всего одну московскую зиму.
Так выглядит усилитель переднего бампера, переживший всего одну московскую зиму.

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Водить X-Line приятно. Динамики, обеспечиваемой 123‑сильным двигателем в связке с 6-ступенчатым автоматом, хватает в большинстве ситуаций, управлять тягой удобно. Трассовый расход без особого труда удастся уложить в 6,5–6,7 л/100 км, в городских пробках — литров в десять.

Единственная неприятная особенность 1,6‑литрового мотора — вибрации «на горячую». Они же досаждали моему коллеге Михаилу Гзовскому, когда он водил Solaris с аналогичным двигателем.

Последний косяк проявился не так давно: подсветка приборной панели начала жить своей жизнью. Представьте: вы хотите немного прибавить яркость, щелкаете предназначенным для этого тумблером — и ничего. А потом, спустя десять минут (или тридцать, или вообще два часа), приборка внезапно озаряет салон, выжигая сетчатку.

Особенно неприятно, когда подобные «озарения» происходят в ночи.

На пробеге 9000 км подсветка приборов начала жить своей жизнью. Она может не откликаться на попытки изменить интенсивность или, наоборот, вдруг самостоятельно «регули­рует» яркость.
На пробеге 9000 км подсветка приборов начала жить своей жизнью. Она может не откликаться на попытки изменить интенсивность или, наоборот, вдруг самостоятельно «регули­рует» яркость.

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Переднеприводная Creta или навороченный Rio X-Line: что выбрать?

Сейчас вы наверняка скажете, что по меркам нового автомобиля Rio X-Line подбрасывает слишком много «приколов». Не совсем так: мы замечаем едва мутнеющий хром, тонкую кожу на руле и небольшие вибрации на прогретом моторе (производитель говорит, что это в порядке вещей) только по той причине, что по-настоящему серьезных проблем с машиной нет.

Все эти месяцы Rio радовал меня живой управляемостью, классной эргономикой и просторным салоном, способным приютить как взрослые велосипеды, так и сноуборды. А еще X-Line приучил меня совершенно не париться по поводу высоты бордюров даже при заезде в карман передом. Оказавшись за рулем своего Ягуара X-Type, я с непривычки припарковался «до характерного».

Проблема вибраций мотора объемом 1,6 литра на холостых оборотах проявлялась на Солярисе, побывавшем на нашем длительном тесте. Rio X-Line продолжил эту историю.
Проблема вибраций мотора объемом 1,6 литра на холостых оборотах проявлялась на Солярисе, побывавшем на нашем длительном тесте. Rio X-Line продолжил эту историю.

Еще один неприятный сюрприз: Rio позволяет вынуть ключ из замка зажигания при любом положении селектора автомата и не преду­предит зуммером, если оставляешь машину в «драйве» или «реверсе». Что в итоге? Щепотка невнимательности — и машина укатится с парковки или заправки. В июльском номере «За рулем» мы подробно говорили на эту тему.
Еще один неприятный сюрприз: Rio позволяет вынуть ключ из замка зажигания при любом положении селектора автомата и не преду­предит зуммером, если оставляешь машину в «драйве» или «реверсе». Что в итоге? Щепотка невнимательности — и машина укатится с парковки или заправки. В июльском номере «За рулем» мы подробно говорили на эту тему.

Если говорить о стоимости километра пробега — она невелика. Даже после существенного повышения цен на топливо километр обходится в 3,75 рубля. Отчасти благодарить за это нужно двигатель, который запросто переваривает бензин АИ‑92. Но столь низкий показатель справедлив только на данный момент и неминуемо вырастет после ТО‑1, которое необходимо провести на 15 000 км.

Kia Rio X-Line
Kia Rio X-Line

Давайте прикинем, сколько будет стоить километр сразу после обслуживания. До ТО‑1 осталось проехать 2200 км, то есть 22 цикла по 100 км, и каждый из них потребует 9,4 литра топлива (это средний расход на данный момент). Учитывая, что сегодня средняя цена АИ‑92 в Москве и области — 41,5 рубля, мы потратим на топливо еще 8590 рублей. Первое техобслуживание Rio X-Line у официального дилера обойдется в 7400 рублей. Таким образом, сразу после ТО‑1 стоимость километра пробега составит около 4,3 рубля. Более чем достойный ­показатель.

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (1150–12 800 км)*

Расходы на содержание 43 700 руб.
Из них на бензин (АИ-92; средний расход 9,4 л/100 км) 43 700 руб.
Стоимость 1 км пробега 3,75 руб.

*Без учета расходов на полисы каско и ОСАГО.

Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР».

Kia Rio X-Line из парка ЗР: первые приколы после 11 тыс. км
Kia Rio X-Line из парка ЗР: первые приколы после 11 тыс. км
Фото: Онлайн-редакция
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Отзывы о Kia Rio X Line (1)

Kia 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

держись лада веста св кросс и икс рей.вас порвут корейцы как тузик грелку!

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