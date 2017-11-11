Kia Rio X-Line из парка ЗР: первые приколы после 11 тыс. км

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Kia Rio X-Line
Изготовитель — Hyundai Motor Manufacturing Rus
Если не молиться на машину и не рассматривать ее под лупой, можно притвориться, что время совершенно над ней не властно. Состояние лакокрасочного покрытия не вызывает вопросов: даже на капоте нет сколько-нибудь заметных сколов от камней. Да и лобовое стекло с обогревом оказалось на удивление прочным — притом что в него несколько раз прилетало как следует.
Проблем с коррозионной стойкостью кузова не заметил, и на форумах владельцев — также тишь да гладь (пятая дверь кроссовера Hyundai Creta, произведенного на том же заводе, у многих «цвела»). А вот хром на подоконных молдингах начал мутнеть в первый же снежный месяц. Представители завода отреагировали незамедлительно и забрали деталь на экспертизу.
Если при осмотре копнуть глубже, то через прорези в переднем бампере можно увидеть, что его усилитель сдался реагентам. В остальном Rio держится. Разве что кожа на руле, с качеством которой на питерском заводе обещали разобраться (руль Креты, побывавшей на нашем длительном тесте, облез к 30 000 км пробега), по-прежнему не вызывает доверия. До проплешин далеко, но в местах хвата кожа уже отполировалась.
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Декоративный хром на боковых молдингах не отличается долговечностью: мутнеет и местами покрывается ржавыми разводами. Производитель обещал разобраться.
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Так выглядит усилитель переднего бампера, переживший всего одну московскую зиму.
Водить X-Line приятно. Динамики, обеспечиваемой 123‑сильным двигателем в связке с 6-ступенчатым автоматом, хватает в большинстве ситуаций, управлять тягой удобно. Трассовый расход без особого труда удастся уложить в 6,5–6,7 л/100 км, в городских пробках — литров в десять.
Единственная неприятная особенность 1,6‑литрового мотора — вибрации «на горячую». Они же досаждали моему коллеге Михаилу Гзовскому, когда он водил Solaris с аналогичным двигателем.
Последний косяк проявился не так давно: подсветка приборной панели начала жить своей жизнью. Представьте: вы хотите немного прибавить яркость, щелкаете предназначенным для этого тумблером — и ничего. А потом, спустя десять минут (или тридцать, или вообще два часа), приборка внезапно озаряет салон, выжигая сетчатку.
Особенно неприятно, когда подобные «озарения» происходят в ночи.
Сейчас вы наверняка скажете, что по меркам нового автомобиля Rio X-Line подбрасывает слишком много «приколов». Не совсем так: мы замечаем едва мутнеющий хром, тонкую кожу на руле и небольшие вибрации на прогретом моторе (производитель говорит, что это в порядке вещей) только по той причине, что по-настоящему серьезных проблем с машиной нет.
Все эти месяцы Rio радовал меня живой управляемостью, классной эргономикой и просторным салоном, способным приютить как взрослые велосипеды, так и сноуборды. А еще X-Line приучил меня совершенно не париться по поводу высоты бордюров даже при заезде в карман передом. Оказавшись за рулем своего Ягуара X-Type, я с непривычки припарковался «до характерного».
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Проблема вибраций мотора объемом 1,6 литра на холостых оборотах проявлялась на Солярисе, побывавшем на нашем длительном тесте. Rio X-Line продолжил эту историю.
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Еще один неприятный сюрприз: Rio позволяет вынуть ключ из замка зажигания при любом положении селектора автомата и не предупредит зуммером, если оставляешь машину в «драйве» или «реверсе». Что в итоге? Щепотка невнимательности — и машина укатится с парковки или заправки. В июльском номере «За рулем» мы подробно говорили на эту тему.
Если говорить о стоимости километра пробега — она невелика. Даже после существенного повышения цен на топливо километр обходится в 3,75 рубля. Отчасти благодарить за это нужно двигатель, который запросто переваривает бензин АИ‑92. Но столь низкий показатель справедлив только на данный момент и неминуемо вырастет после ТО‑1, которое необходимо провести на 15 000 км.
Давайте прикинем, сколько будет стоить километр сразу после обслуживания. До ТО‑1 осталось проехать 2200 км, то есть 22 цикла по 100 км, и каждый из них потребует 9,4 литра топлива (это средний расход на данный момент). Учитывая, что сегодня средняя цена АИ‑92 в Москве и области — 41,5 рубля, мы потратим на топливо еще 8590 рублей. Первое техобслуживание Rio X-Line у официального дилера обойдется в 7400 рублей. Таким образом, сразу после ТО‑1 стоимость километра пробега составит около 4,3 рубля. Более чем достойный показатель.
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Расходы на эксплуатацию и обслуживание (1150–12 800 км)*
Расходы на содержание 43 700 руб.
*Без учета расходов на полисы каско и ОСАГО.
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