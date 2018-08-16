Свинец вам в помощь! Совет бывалого водителя

При прокачке тормозов автовладельца порой подстерегают неожиданности. Например, может дать о себе знать негерметичность канала, вызванная повреждением посадочного места штуцера на суппорте. Читатель журнала «За рулем» сумел справиться с проблемой своими силами, без особых затрат времени и денег и делится опытом.

БУДНИ САНТЕХНИКА

А. Шенгелия, Рязань

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При прокачке тормозов случается, что штуцер на суппорте перестает герметизировать канал по причине деформации или повреждения посадочного места в суппорте. Первая проблема устраняется заменой штуцера новым, а для решения второй требуется замена суппорта, что дорого и требует поиска запчасти.

Я поступил проще. Из листового свинца толщиной 1–2 мм вырезал кружок примерно по диаметру конусной части штуцера и обточил надфилем. В центре прокладки сделал отверстие диаметром примерно 1 мм для прохода жидкости при прокачке тормозов. Прокладка устанавливается на дно отверстия в суппорте под штуцер и зажимается им. За счет мягкости свинца обеспечивается герметичная посадка.

Приз автору совета — дневные ходовые огни фирмы Osram

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