Свинец вам в помощь! Совет бывалого водителя

БУДНИ САНТЕХНИКА
А. Шенгелия, Рязань
При прокачке тормозов случается, что штуцер на суппорте перестает герметизировать канал по причине деформации или повреждения посадочного места в суппорте. Первая проблема устраняется заменой штуцера новым, а для решения второй требуется замена суппорта, что дорого и требует поиска запчасти.
Я поступил проще. Из листового свинца толщиной 1–2 мм вырезал кружок примерно по диаметру конусной части штуцера и обточил надфилем. В центре прокладки сделал отверстие диаметром примерно 1 мм для прохода жидкости при прокачке тормозов. Прокладка устанавливается на дно отверстия в суппорте под штуцер и зажимается им. За счет мягкости свинца обеспечивается герметичная посадка.
Приз автору совета — дневные ходовые огни фирмы Osram
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