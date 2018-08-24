Обновленная Лада Веста: 5 плюсов, 2 старых мозоли и 1 разочарование

В конце февраля 2018 года АВТОВАЗ совершил эволюционный скачок — начал выпускать Весты с коробкой АМТ 2.0. Обновленная версия предыдущего робота досталась только машинам с двигателем 1.8 мощностью 122 л.с. ЗР разобрался, с какими проблемами производителю удалось справиться, а с какими не очень.

Вскоре этой коробкой оснастят XRAY и Весты с 1,6-литровым мотором, а затем и остальные модели.

Умеющий ползать

Желание, которое про себя не раз загадывали владельцы Весты, исполнилось: производитель «научил» Ладу перемещаться в «ползущем» режиме (официально он называется Creeping Mode). Теперь, чтобы машина поехала, нужно просто отпустить педаль тормоза. Обладатели Весты с прежней коробкой такой «роскоши» себе позволить не могут. «Ползком» машина на первой передаче перемещается со скоростью 7–8 км/ч, на второй — 14–15 км/ч и способна преодолеть некоторые препятствия, например «лежачего полицейского» или наледь зимой.

Обратный ход

Модернизированный робот дает возможность владельцу Лады неспешно припарковаться, так как «ползать» машина умеет не только вперед, но и назад. При включенной задней передаче она едет со скоростью 5–6 км/ч.

Одной бедой меньше

Режим Creeping Mode отключается, если водитель поставил машину на «ручник» или просто открыл свою дверь.

С места на второй

Еще одно преимущество Весты с обновленной коробкой — «зимний» режим работы, который позволяет трогаться со второй передачи. Правда, устроен алгоритм своеобразно: чтобы стартовать со второй, эту передачу водитель должен включить сам. А чтобы Веста поехала, ей придется помочь, нажав на газ.

Быстрые переключения

Оптимизировав алгоритм работы коробки, производитель добился ускорения смены передач. АМТ 2.0 переключает их быстрее предшественницы примерно на 30%: при плавном нажатии на педаль газа модернизированный робот переходит с первой передачи на вторую за 1,8 секунды (прежнему требовалось 2,6 секунды); если утопить педаль «в пол», робот «воткнет» вторую уже через 1,3 секунды (прежний делал это за 2). Радует и то, что передачи сменяются быстро не только при разгоне, но и при снижении скорости.

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Нечуткий робот

Модернизированная коробка Весты из-за своих конструктивных особенностей все еще проигрывает как автомату, так и роботу с двумя сцеплениями. Кроме того, у АМТ 2.0 есть явный минус: когда машина начинает движение, мотор дрожит, а значит плавного смыкания дисков не происходит и агрегаты страдают. При движении в пробке водителю стоит учитывать эту особенность коробки и без нужды не подтягиваться к машине, которая едет впереди.

Привычные откаты

Обновленная коробка не избавила Весту от старой проблемы скатывания на подъеме. «Ползущий» режим не помогает: когда водитель стоящей на уклоне Лады отпускает педаль тормоза, а робот думает (пусть и сравнительно недолго), прежде чем включить первую передачу, машина успевает скатиться под уклон.

Отсутствие перепрошивки

Тем, кто купил Весту раньше весны, скорее всего не повезло — модернизированного робота у них нет. И провести апдейт имеющейся машины не получится. АВТОВАЗ исключил возможность перепрошивки старого робота, заявив, что блоки управления коробкой передач на заводе получают от разработчика — компании ZF — уже прошитыми. Поэтому пока владельцам Весты с «дорестайлинговой» коробкой остается надеяться только на какого-нибудь Левшу, который без оглядки на официальных дилеров сумеет «переподковать» их коня.