Российский этап восьмого по счету ралли-рейда «Шелковый путь» финишировал в Москве. Китайский этап марафона, который согласно первоначальному плану должен был предшествовать российскому, перенесен и, как стало известно накануне, начнется 23 сентября.

Первый этап, 362 км. Астрахань — Астрахань

Постойте! А как же старт в древней китайской столице Сиань по соседству с гробницей терракотовой армии? Ведь за полтора месяца до начала марафона на официальной презентации маршрута в Москве говорили, что сперва предстоит неделя по китайским пустыням и горам!

Всё внезапно отменилось. По официальной версии, аэропорт Урумчи, где идет реконструкция, не готов принимать грузовые самолеты Руслан в большом количестве. Возникнут неразрешимые сложности с погрузкой всего конвоя — как боевых машин, так и всех прочих, а это триста с лишним единиц техники!

Такой вариант — неделя в Китае, перелет в Астрахань, неделя в России — также был авральным. Казахстан, изначально входивший в число стран, принимающих «Шелковый путь», в конечном итоге согласился предоставить гонке только воздушное пространство. Все ресурсы, видимо, ушли на проведение майского международного ралли «Казахстан».

КАМАЗ запутал общественность, выставив и старые бескапотники 4326–9, и новые капотники с индексом 43509. Этот же индекс получила совсем новая машина (без капота!), экипаж которой стал в итоге победителем.

По сложившемуся порядку страна, принимающая глобальный ралли-рейд, обес­печивает как минимум хлеб-соль на каждом этапе и безопасность зрителей. А всё это упирается в немалые расходы. В Южной Америке то Чили, то Перу порой отвергали «Дакар» — правда, извещали об этом сильно заранее и не загоняли организаторов в форс-мажор.

В общем, старт неожиданно переместился в Россию, логистика для многих участников сильно поменялась, и неизвестно, сколько мы недобрали экипажей на старте по причине всех этих перемен. На дистанцию 3488 км вышло 26 внедорожников и 17 грузовиков (мотоциклы и квадрики в гонку не принимали из соображений безопасности). С учетом масштабного размаха — негусто. Зато из 24 стран!

Второй этап, 483 км. Астрахань — Элиста

Большой конфуз вышел бы, если б от «Шелкового пути» отказались мировые звезды. Но нет, Нассер аль-Аттия, Нани Рома, Язид аль-Раджи — гиганты приехали, за исключением представителей завода Peugeot, который зимой закрыл марафонскую программу.

Несмотря на обилие «песчаных» кадров в фотохронике гонки, под колесами был в основном грунт, сухой или мокрый. По песку проходила примерно десятая часть дистанции.

Собственно, им и была уготована роль фаворитов. Как и британцу Гарри Ханту, который приобрел прототип Peugeot 3008 DKR Maxi — при должном обслуживании это, возможно, лучшая ралли-рейдовая машина современности. На втором этапе Хант показал, впрочем, лишь шестой результат и даже немного уступил экипажу Эдуарда Николаева на КАМАЗе — лучшему в зачете грузовиков.

КАМАЗы в этой гонке не опережали всех подряд, иначе пошли бы пересуды о «слабеньком составе участников». Состав был нормальный! Если кого и не хватало, так это конкурентов для команды КАМАЗа. Голландец Марвин ван ден Бринк на Renault не стартовал, ибо чинил машину после того, как на первом этапе встал из-за полностью вытекшего топлива. Да и дальше у него всё шло через пень-колоду. Какое-никакое сопротивление челнинцам оказывала только дружина МАЗа, но недолго.

На этой симпатичной «каракатице» лучшим из россиян на «Шелковом пути» стал Сергей Карякин. Победитель «Дакара» в зачете квадроциклов, как и обещал, начал осваивать машины другого класса.

Третий этап, 486 км. Элиста — Астрахань

Если кто не в курсе, местные выжженные солнцем степи отнюдь не гладкие, как стол. Много всяких канав, а местами — сплошной кочкарник, требующий крепких рук, подвесок и рулевых тяг. Тем, кто ездил «Дакары», это напомнило некоторые аргентинские скоростные участки. Навигация такая же сложная — визуальных ориентиров нет плюс сбивает с толку паутина проселков, ведущих неизвестно откуда и куда. Двигайтесь по приборам, господа!

Днем ранее Нассер аль-Аттия пережил поломку трансмиссии — его Toyota Hilux стала переднеприводной. А Гарри Хант в очередной раз остановился, чтобы поменять пробитое колесо. Практически все экипажи по ходу гонки сталкивались с такой необходимостью, хотя и с разной частотой. Наше бездорожье ничем не хуже любого мирового!

У кого проблемы? Это экипаж Нассера аль-Аттии — будущего серебряного призера гонки. В данный момент он закрепляет буксирный трос.

Четвертый этап, 420 км. Астрахань — Астрахань

Астраханским болельщикам очень повезло. После красочной церемонии старта они еще четыре дня могли воочию следить за боевыми успехами и неудачами в окрестностях города.

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В лидеры зачета грузовиков выбился Дмитрий Сотников, и на четырех позициях за ним — сплошь партнеры по команде КамАЗ-Мастер. Шестое место занял представитель японской династии Сугавара — Терухито на привычном Hino Ranger. Его более знаменитый отец Йошимаса Сугавара стал десятым — для 77‑летнего ветерана просто супер!

А команда МАЗа полным составом снялась с пробега. Обвинили, как водится, организаторов — в предоставлении необоснованного преимущества отдельным участникам гонки. В реальности лидер белорусской команды Сергей Вязович накануне провел крайне неудачный этап — дважды соперники из команд КАМАЗа и ГАЗа вытаскивали его застрявшую машину.

В зачете автомобилей Язид аль-Раджи (Mini John Cooper Works Rally) отъехал от ближайшего преследователя на 45 минут. А преследователем не очень предсказуемо оказался француз Матьё Серрадори на багги MCM Original. Лучший из россиян — Денис Кротов на BMW X3 — проиграл лидеру полтора часа. Идя, впрочем, четвертым — эта позиция давала приятные шансы в случае какой-нибудь большой неприятности у иностранцев. Но неприятность случилась у самого Кротова: на следующий день его машина перевернулась и получила серьезные повреждения.

У Mini Язида аль-Раджи за семь дней не было сколько-нибудь существенных поломок. Представитель Саудовской Аравии не особо спешил и всё равно выиграл с большим перевесом.

Пятый этап, 523 км. Астрахань — Волгоград

«Дакар» давно уже проходит не в Африке, вот и «Шелковый путь» позволил себе двинуться на север. Почему бы и нет? К кочкарнику добавились сначала песчаные ямы и бугры, а затем лужи и грязь — следствие проливных дождей. Самый длинный, около 450 км, скоростной участок ознаменовался полным набором приключений. Снова сломалась трансмиссия у аль-Аттии, второй раз загорелся багги Жана Бессона, а прототип Ханта долго простоял в ожидании механиков.

Конечно, ралли-рейды не терпят сослагательного наклонения. Но, наблюдая за происходящим, невозможно избавиться от мысли: а сколько экипажей стартовало бы в Астрахани, если бы этому предшествовала неделя езды по Китаю?

Шестой этап, 767 км. Волгоград — Липецк

Очередные потери! Перевернулся и вышел из строя Mini Владимира Васильева, который лидировал в параллельном зачете чемпионата России по ралли-рейдам. Сотников потерял полтора часа на ремонт трансмиссии. А багги Серрадори добрался до финиша только на буксире, коим оказался Land Cruiser итальянца Марко Пианы. Точно так же получил финишную отмашку Андрей Рудской (G‑Force Bars): ему, жертвуя собой, помогал экипаж полноприводного Соболя.

Дожди дождями, а июльскую жару никто не отменял. Холодная вода после финиша в таких условиях была на вес золота.

Седьмой этап, 497 км. Липецк — Москва

Из-за обильных дождей сильно поднялась вода в ручьях и речушках, и один из плановых бродов стал для части экипажей технически непреодолимым. Поэтому боевую часть этапа сократили примерно наполовину.

Это лишь облегчило Язиду аль-Раджи удержание лидерства. Mini немецкой полузаводской команды X‑Raid показал себя феноменально надежным, а саудовец — пилотом умным и сдержанным. По ходу гонки он не выиграл ни одного этапа, зато у него ничего не сломалось, а шину пробил всего один раз. И всегда улыбался.

Организаторы были весьма лояльны к экипажам. Все, кто после поломок и опозданий на финиш мог ехать дальше, - ехали, хотя и с сумасшедшими штрафами. Гарри Хант, например, проиграл победителю 112 часов, при том что у аль-Раджи на преодоление всей гонки ушло чуть менее суток чистого времени. Зато на Васильевском спуске в столице собралось больше тридцати машин.

Бронзовые тигры вручены, призеры отпраздновали победу. На фото — экипаж Андрея Каргинова. Не совсем понятно, что будут вручать в другой, китайской части «Шелкового пути», если она действительно состоится.

Церемония награждения состоялась, все призы вручены, но «Шелковый путь — 2018» еще не совсем завершен. Вернее, совсем не завершен. Первая, китайская часть — со стартом в древней столице Сиань (российская часть была второй) и с классическими дюнами пустыни Гоби — состоится, как стало известно на днях, 23–28 сентября.

Ралли-рейд с продолжением? Такого еще не было! Но в этом году это будет, так сказать, разовая акция. Поскольку сейчас в проектной разработке уже девятый по счету «Шелковый путь» — 2020 года выпуска. И даже раскрыты некоторые его тайны. Например, старт… в Париже.

ЕДИНСТВЕННАЯ НИВА

Выставила ее в интернациональном зачете команда ATC Racing Team. От всех остальных автомобиль отличался почти полностью серийной комплектацией, за исключением передних амортизаторов и вкусовых предпочтений. Питалась 83‑сильная Лада 4×4 CNG Sport природным газом.

Приключения начались в 10 километрах от старта гонки: вылетела вторая передача, потом третья (а вторая вернулась). Всё бы ничего, но затем отказало сцепление и отвалился рычаг переключения передач, который приходилось удерживать силой. Так что на финиш первого этапа Ниву привез эвакуатор. По правилам «Шелкового пути» даже после «схода» участники могут продолжить гонку на другой день. Экипаж Максима Плюхина ее продолжил и в конечном итоге добрался до Красной площади.