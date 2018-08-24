Гостьи из будущего

Создатели знаменитой киносаги «Гостья из будущего» по Киру Булычеву прекрасно понимали, что автомобиль будущего никоим образом не должен напоминать нечто современное. В итоге они придумали… флип — машину, которая летает!

Готовые флипы изготовили в Прибалтике на предприятии, производившем планеры. Стоимость каждого соответствовала цене тогдашних Жигулей — это было дорого!

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Пять готовых флипов привезли в Москву на бортовом грузовике, но при разгрузке умудрились поломать два из них. Оставшиеся три использовали при съемках с актерами, устанавливая каждый в кузове персонального грузовика. А для «небесных сцен» художник изготовил крошечные копии флипов, размером от 10 см. Их цепляли тоненькой проволокой, поднимали краном и успешно имитировали таким образом полет на высоте.

Необычные факты из истории техники, отечественной и не только, Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. А знаете ли вы, что дефицит всего и вся в СССР способствовал небывалому развитию технической мысли? Так, в 1964 году на свет появился уникальный самодельный автомобиль Труд. Его автор А. Кучеренко самостоятельно разработал и собрал трехцилиндровый двигатель!



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