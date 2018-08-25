Может ли коробка передач менять мощность двигателя?

Самые горячие дискуссии на форуме «За рулем» разгораются по техническим вопросам. Большой интерес вызвала статья «Бензиновый или дизельный: чьи лошади сильнее?». Читатели оспаривают утверждение, что коробка передач не способна изменить мощность двигателя. Парирует эксперт ЗР.

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На сайте zr.ru вы утверждаете, что коробка передач меняет момент, однако не способна изменять мощность. Но ведь очевидно, что, к примеру, при переключении с пятой передачи на третью мощность тут же меняется!

Коробка передач — это агрегат, лишенный источника энергии, поэтому менять мощность он не сможет. Фактически это набор шестеренок, способный изменять частоту вращения выходного вала относительно входного, одновременно меняя и крутящий момент по отношению к входному. Но на выходе коробки произведение частоты вращения на момент всегда будет тем же, что и на входе. Иными словами, мощность остается неизменной. И не путайте это с мощностью, развиваемой двигателем в разные моменты времени. С таким же успехом можно сказать, что на нее влияют торможение или выжим сцепления.

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