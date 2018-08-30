Читатель журнала «За рулем» поделился своим лайфхаком, позволяющим не ошибиться при переобувке, — простым, но эффективным и, главное, недорогим. Если и у вас есть о чем рассказать коллегам-автомобилистам, пишите: авторы всех советов, опубликованных под рубрикой «Советы бывалых», получают хорошие призы.

ХОМУТ НА ПАМЯТЬ

Д. Ибрагимов, Республика Башкортостан

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Во время переобувки колес важно не перепутать их местами до следующей замены. Пробовал метить маркером, но он легко стирается. Тогда я решил воспользоваться нейлоновыми стяжками (хомутиками). У меня, например, колеса направленные, симметричные. На переднее левое колесо застегиваю один хомутик, на переднее правое колесо — два хомутика. А с задними колесами уже не ошибешься.

Отмеченные хомутиками колеса я смело мою и чищу, не опасаясь перепутать их. Для шин других типов можно придумать разные варианты количества стяжек, главное — не забыть до следующей переобувки принцип маркировки.

Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.

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