ХОМУТ НА ПАМЯТЬ
Д. Ибрагимов, Республика Башкортостан
Во время переобувки колес важно не перепутать их местами до следующей замены. Пробовал метить маркером, но он легко стирается. Тогда я решил воспользоваться нейлоновыми стяжками (хомутиками). У меня, например, колеса направленные, симметричные. На переднее левое колесо застегиваю один хомутик, на переднее правое колесо — два хомутика. А с задними колесами уже не ошибешься.
Отмеченные хомутиками колеса я смело мою и чищу, не опасаясь перепутать их. Для шин других типов можно придумать разные варианты количества стяжек, главное — не забыть до следующей переобувки принцип маркировки.
Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.
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