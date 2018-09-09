В подобную нехорошую ситуацию может попасть каждый. Представьте, что вы сидите на пассажирском сиденье и вдруг понимаете: водитель, что называется, отключился. «За рулем» знает, что делать.

— Алло, Земля, Земля! Давление падает, кислород уходит — что делать?

— Слышим вас, слышим! Повторяйте за нами: «Господи, иже еси на небеси…»

Черный юморок из Сети

Если водитель просто уснул — это еще полбеды: вы толкнете его в бок, заорете, подхватите ослабевшую баранку, пока водитель не придет в себя. А вот что делать, если человеку реально стало совсем плохо? Инфаркт, инсульт — мало ли. Руки повисли, голова упала, а машина тем временем продолжает двигаться.

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В кино такое происходит сплошь и рядом. Какой-нибудь Джеймс Бонд, водителю которого только что продырявили висок, успеет и управление каким-то образом перехватить, и всех супостатов положить на месте, да еще и даму из соседнего авто соблазнить. Герой Джеки Чана умудрится, проникнув через крышу из одного окна в другое, поменяться с водителем местами. А нам-то что делать? Не в окошко же вылезать.

Честно говоря, ситуация очень нехорошая. А в Сети висят советы один наивнее другого — типа перетащите ногу водителя с газа на тормоз. Ну-ну, попробуйте, особенно в машине с высоченным туннелем между сиденьями… Однако попытаться что-то сделать все-таки нужно. И ни в коем случае не надо думать о плохом.

Быстро включаем «аварийку» — это несложно. Пусть другие водители видят, что у вас что-то идет не так. А вот дальше очень многое зависит от того, в какой машине вы находитесь. Основных вариантов два: машина либо совсем древняя, либо суперсовременная. Остальные варианты можно считать промежуточными. Дизельная машина или бензиновая — не важно: пассажир может этого и не знать.

Как остановить машину с механической коробкой передач?

Начнем с первого варианта: он гораздо оптимистичнее. Грубо говоря, предположим, что дело происходит в Жигулях. В этом случае мы дотягиваемся до ключа зажигания (там он слева — и это самый тяжелый случай). Поворачиваем ключ против часовой стрелки, но не до конца, чтобы не заблокировать руль. С этого момента машина начнет тормозить двигателем — и это хорошо. Теперь пытаемся прижаться куда-то вправо, насколько это возможно — все зависит от ситуации. Идеал — широкая обочина, только где такую взять… Еще лучше — глубокий сугроб, если на улице зима. Впрочем, в ряде случаев имеет смысл даже нырнуть в кювет, если он не очень похож на пропасть. Еще можно аккуратно попытаться подтормаживать ручником, не отпуская его кнопки. Тут главное не сорвать машину в занос, но уж тут как получится.

Не спешите рвать на себя рычаг стояночного тормоза: машина может уйти в занос. Действуйте предельно аккуратно.

Как остановить машину с автоматом?

Вариант второй — из области страшилок. Коробка — автомат, ключ зажигания отсутствует (вернее, он лежит в кармане водителя, а вместо замка зажигания кнопка старта), стояночный тормоз — электронный. В этом случае вариантов остановить машину почти нет — разве что попытаться перевести селектор коробки в нейтраль. Скорее всего, вам это удастся. Если нога водителя продолжает давить на газ, то это поможет прекратить дальнейший разгон. А вот если на газ никто не давит, то лучше ничего не трогать — пусть потихоньку тормозит двигателем, насколько это возможно с АКП. Дальше — смотри пункт первый: хватаем руль и пытаемся куда-то прижаться.

Такой «ключ», конечно, не повернуть — и это осложняет задачу. Но отчаиваться не надо.

Как остановить современный, напичканный электроникой автомобиль?

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Впрочем, существует еще и третий вариант.

Если дело происходит в современном автомобиле «не из дешевых», то очень может быть, что водитель задействовал опцию «автопилот», которая автоматически поддерживает дистанцию до впереди идущего транспорта. Если это так, то нам с вами повезло: почуяв перед носом чей-то зад, машинка сама начнет тормозить!

Кроме того, многие современные машины оснащены еще и системой автоматического торможения вплоть до полной остановки в случае возникновения препятствия на дороге. Такие системы, как правило, включены по умолчанию. Правда, срабатывают не всегда так, как хотелось бы.

Чего делать нельзя?

Чего точно не стоит делать, так это пытаться притереть машину к бордюру. Скорее всего, скорость вы не погасите, а вот кувырок через крышу можете спровоцировать.

Синяки и порезы пройдут — это мелочи. Вы живы — и это главное.

А вот если асфальт сухой, а машина уже идет накатом на небольшой скорости, то можно попытаться немножко повилять туда-сюда — только аккуратно. Убитых зайцев будет два: увеличится пройденный путь на том же участке дороги, а остальные водители сразу навострят уши и попытаются держаться от вас подальше. Хуже от этого не будет.

И последнее. При малейшем подозрении на плохое самочувствие не садитесь за руль, особенно в машине с пассажирами. Если не жаль себя, то представьте, каково придется другим?

Всех, кому есть чем поделиться насчет поведения в подобной стрессовой ситуации — милости просим!