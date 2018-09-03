Lifan Murman в бизнес-классе: продержится?

Какой красавец, сказал я себе, глядя в объектив камеры на движущийся по широкой магистрали Lifan Murman. Сразу захотелось рассмотреть его поближе, и такая возможность у меня была.

Lifan Murman
Lifan Murman

Lifan > Murman

Lifan Murman

Lifan Murman

Ничего себе, сколько места сзади! Но здесь я сидеть не люблю, только если после большого праздника или в Genesis G90. Конечно, до корейских предложений бизнес-пассажиру Мурман недотягивает. Тогда на что он рассчитывает?

За рулем я тоже поездил, ниже расскажем и покажем целый набор инструментов, которыми с потребительским интересом препарировали амбициозного «китайца». Есть у него сильная сторона: стартовая цена — до миллиона рублей. Хватит ли этого, чтобы продержаться в бизнес-классе?

Читайте далее и смотрите видео здесь.

Фото: «За рулем»
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