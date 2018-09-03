Lifan Murman в бизнес-классе: продержится? Какой красавец, сказал я себе, глядя в объектив камеры на движущийся по широкой магистрали Lifan Murman. Сразу захотелось рассмотреть его поближе, и такая возможность у меня была. Peugeot 508: тест-драйв в стиле «Такси» Флагманский Peugeot 508 выходит на дорогу в новом форм-факторе. Если выбирать машину для очередной серии французской комедийной саги «Такси», то по визуальному потенциалу «пятьсот восьмой» подошел бы идеально. Но на самом деле Peugeot метит в корпоративные парки. Насколько хорошо новичок подготовился к этим ролям, «За рулем» выяснил на европейском тест-драйве. В Крым через мост на арендованном Hyundai Solaris — рассказ читателя ЗР В рубрике «Народный эпистолярий» рассказ на тему «Как бы там ни было, но все, что ни делается, — к лучшему». Готовьтесь — много букв!