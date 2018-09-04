Итак, перед вами загородная дорога. К перекрестку одновременно подъезжают три автомобиля. В какой последовательности они проедут, руководствуясь ПДД? Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.
Опасный перекресток: пойди разберись, кто тут главный
По статистике, аварии на перекрестках одни из самых распространенных. И, к сожалению, такие столкновения очень опасны ввиду тяжести последствий. Сталкиваются автомобили или из-за банальной невнимательности водителей, или в силу незнания правил движения. Проверьте, все ли помните вы.
Какой автомобиль проедет перекресток первым?
← предыдущаяследующая →
12
Подпишитесь на автоновости на нашем канале в Яндекс Дзен
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Читать комментарии (8)