Опасный перекресток: пойди разберись, кто тут главный

По статистике, аварии на перекрестках одни из самых распространенных. И, к сожалению, такие столкновения очень опасны ввиду тяжести последствий. Сталкиваются автомобили или из-за банальной невнимательности водителей, или в силу незнания правил движения. Проверьте, все ли помните вы.

Итак, перед вами загородная дорога. К перекрестку одновременно подъезжают три автомобиля. В какой последовательности они проедут, руководствуясь ПДД? Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.

Какой автомобиль проедет перекресток первым?

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