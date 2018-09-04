Опасный перекресток: пойди разберись, кто тут главный

Этот перекресток равнозначный. Желтый автомобиль — помеха справа для водителя красного. Для желтого помехой справа является зеленый автомобиль, поэтому первым перекресток проедет именно он. Но водитель красного может продолжить движение одновременно с зеленым, если желтый к этому моменту уже пересечет полосу движения красного автомобиля.

Так как перекресток равнозначный (именно об этом говорит дорожный знак), первым проедет водитель зеленого автомобиля. Вторым проследует желтый автомобиль и последним — красный.

Дорожный знак, находящийся по ходу движения красного автомобиля, говорит о том, что через 500 метров будет нерегулируемый ж/д переезд. Водитель красного автомобиля обязан снизить скорость. Но у него преимущество в движении перед водителем желтого автомобиля. Красный проезжает перекресток первым одновременно с зеленым автомобилем.