Лайфхаки: еще одна хитрость в использовании кондиционера

Читатель журнала «За рулем» напомнил, как важен микроклимат в автомобиле и что нужно делать для того, чтобы воздух в салоне оставался свежим. Если у вас есть свои хитрости, позволяющие продлить жизнь автомобилю и сэкономить на эксплуатации и ремонте, присылайте: авторы всех опубликованных советов получают хорошие призы.

ВЫДУТЬ БАКТЕРИИ

П. Борисов, Алтайский край

При работе кондиционера на испарителе всегда конденсируется влага из воздуха. После выключения кондиционера испаритель еще долго остается влажным. Поэтому при длительной стоянке на пластинах испарителя образуется плесень и размножаются бактерии, которые при следующем включении вентилятора разлетаются по салону.

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Чтобы этого избежать, нужно после выключения кондиционера на несколько минут оставить включенным обдув. Радиатор высохнет, и в следующей поездке воздух будет свежим.

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

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