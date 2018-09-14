5 новых Айфонов или Гранта: мир сошел с ума!?

Цена нового айфона будет шестизначной. Но очередь за ним все равно выстроится. Зачем мы покупаем новые гаджеты и есть ли в них что-то действительно новое?

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Знаменательное событие для всех россиян, прошедшее в ненашенском театре имени Стива Джобса — это презентация очередных моделей Айфонов. Во всяком случае, отсчет времени до старта официальных продаж в России уже пошел. И нет особых сомнений в том, что перед ГУМом в Москве (или где их там будут продавать) очередь выстроится еще за день до открытия. И будет ждать новинку всю ночь, а то и больше. Несмотря на то что стоимость отдельных моделей будет шестизначной, то есть приближающейся к автомобильной.

Что ж, многие с удовольствием торчат в подобных очередях — и не только в России. Сегодня это, наверное, нормально — или, как говорят, в тренде. Кстати, в первом полугодии 2017-го россияне потратили на айфоны более 60 млрд рублей. При этом, согласно опросам, 40% россиян готовы выложить за новую игрушку до 50 тыс. рублей, а еще 5% вообще не интересуются ценниками.

Считать чужие деньги нехорошо, но интересно. Особенно на фоне гигантского котла противоречий, в котором вместе с нами со всеми одновременно варятся и пенсионная реформа, и законопроект, ограничивающий выдачу кредитов, и постоянный скулеж отдельных слоев населения насчет низкого уровня их жизни.

Но сейчас речь не об этом. Если у тебя есть деньги — трать их, куда хочешь. Но, как мне кажется, производители тех же айфонов на данном этапе исчерпали запас кладовой с новыми идеями. И потому новые айфоны отличаются от старых не сильнее, чем вазовские Гранты до и после рестайлинга. Вместо качественных новшеств потребителю навязывают надуманные и ненужные изменения, приправленные толстенными слоями всепроникающей рекламы. Но именно так сегодня все чаще получают прибыль. И народ на это легко ведется.

Говоря про айфоны, трудно удержаться от цитирования великого фантаста Рэя Бредбери. Когда его спросили, где же, мол, предсказанные тобой города на Марсе и почему ни черта не сбылось, он ответил так:

«…Потому что люди — идиоты. Они понаделали глупостей — костюмы для собак, должности рекламного менеджера и штуки вроде айфона, не получив взамен ничего, кроме кислого послевкусия. А каким стал бы мир, если бы люди развивали науку, осваивали Луну, Марс, Венеру? Человечеству дали возможность бороздить космос, но оно пожелало заниматься потреблением — пить пиво и смотреть сериалы… »

Конечно, потребитель ничего этого не поймет. Ему трудно объяснить, что никакой новомодный iPhone не заполнит ему пустоту в голове. Шестизначная цена не повысит IQ ни на один пункт.

Если бы потребитель это понял, то, возможно, потратил бы деньги, скажем, на автопутешествие.