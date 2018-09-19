Из автопрома в автоспорт и/или наоборот

Как автопром использует в серийной продукции достижения автоспорта? Или они давно существуют сами по себе?
В начале этого века гоночная инженерия стала более консервативной и менее инновационной, чем серийный автопром, - процесс двинулся в обратную сторону. Это связано с необходимостью снижения затрат.
Многие элементы пришли в ту же Формулу‑1 (конструкторский класс машин) с серийных моделей. В частности, подрулевые лепестки переключения передач, мотор-генератор и другие компоненты гибридных систем. Автоспорт передает заводам какие-то наработки в сфере аэродинамики, но сегодня этот творческий обмен не афишируется и достоверных данных о нем нет.
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Фото: Infiniti
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