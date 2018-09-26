Непреодолимое желание впихнуть побольше в автомобиль и перевезти груз за раз, чтобы не делать вторую ходку, присуще всем народам и национальностям. Самые яркие примеры — в фотогалерее ниже.
Предупреждение: не пытайтесь повторить это самостоятельно!
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- 11 способов, с помощью которых можно доехать до сервиса на сломанной машине, вы найдете в этой фотогалерее.
Фото: из социальных сетей
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