Автомобили с пробегом за 550 тысяч рублей: лучшие в классах!

Внедорожник, представительский или просто мощный седан, купе и даже кабриолет — к машинам любого из этих (и не только) сегментов можно присмотреться, располагая обозначенной суммой. Только нужно четко понимать, чего ждать от такой покупки.