Осторожно — перегруз! Как забивают машины под завязку

Загруженный «под завязку» транспорт можно встретить на дорогах любых стран. Разница лишь в том, что где-то это скорее исключение из правил, а где-то — совершенно обычное дело.

Непреодолимое желание впихнуть побольше в автомобиль и перевезти груз за раз, чтобы не делать вторую ходку, присуще всем народам и национальностям. Самые яркие примеры — в фотогалерее ниже.

Предупреждение: не пытайтесь повторить это самостоятельно!

Осторожно — перегруз! Как забивают машины под завязку

  • Убойную видеоподборку с участием перегруженных авто смотрите по этой ссылке.
  • Самые курьезные ДТП мы собрали тут.
  • 11 способов, с помощью которых можно доехать до сервиса на сломанной машине, вы найдете в этой фотогалерее.

Фото: из социальных сетей

Осторожно — перегруз! Как забивают машины под завязку
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