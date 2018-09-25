Динамика по паспорту и на практике — почему они не совпадают

Сравнительные тесты, как правило, очень активно обсуждаются на форуме ЗР. Бурю эмоций (и ряд вопросов) вызвал тест кроссоверов Volkswagen Tiguan с моторами одинаковой мощности на разных типах топлива, в ходе которого замерили динамику и расход этих автомобилей и получили довольно-таки неожиданные результаты. Ясность вносит эксперт журнала «За рулем».

Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Volkswagen > Tiguan

Вопрос по статье «Дизель-гейм». Как вы объясняете огромную разницу между заявленными и полученными вами показателями — например, в динамике до 100 км/ч? Причем производитель указал, что бензиновая машина динамичнее дизельной. И какой смысл сравнивать машины с заведомо разными коробками — современной и устаревшей?


«За рулем»

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Несовпадение полученных нами данных с официальными обусловлено тем, что мы проводили замеры в реальных условиях эксплуатации, тогда как производители делают это зачастую в испытательных лабораториях, в идеальных или приближенных к таким условиях. К примеру, Tiguan 1.4 TSI смог продемонстрировать паспортную динамику в разгоне до 100 км/ч, но только на 98‑м бензине. Однако редко кто из владельцев заливает такое топливо — почти все ездят на АИ‑95.

На нашем рынке продают полноприводные Тигуаны 1.4 TSI только с DSG DQ250, а 2.0 TDI — исключительно с DSG DQ500. Потребителю доступны машины лишь с таким сочетанием агрегатов — этим и объясняется выбор участников теста.

У вас есть вопросы? Пишите на info@zr.ru. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»! 

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Отзывы о Volkswagen Tiguan (11)

Volkswagen 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Владею и балдею. Очень низкий расход, до 100 км в час легко выбираюсь из 6 лна 100км. 9мая вечером ехал по мкаду и поивез 5,5лна 100км. Гоняю по платной Москва Воронеж, 135 кмч ест 7,5. Салон прекрасный, климат песня.

Недостатки:

Жестковат, багажник впритык.

Комментарий:

Купил в августе 17 года, нужна машина гонять в Москву, ни из чего не выбирал. Читал ЗР статья Битва не равных. Дилер дал скидку 150  тысяч за шестерку 1984 г. Даже не показал, условие было, чтобы кто-то ее выкупил. Оценили в 10 тысяч, друг выкупил за 15 тысяч. Итак Тигуан, 1,4 , 150 лс, комплекта...

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