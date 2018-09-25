Сравнительные тесты, как правило, очень активно обсуждаются на форуме ЗР. Бурю эмоций (и ряд вопросов) вызвал тест кроссоверов Volkswagen Tiguan с моторами одинаковой мощности на разных типах топлива, в ходе которого замерили динамику и расход этих автомобилей и получили довольно-таки неожиданные результаты. Ясность вносит эксперт журнала «За рулем».

Вопрос по статье «Дизель-гейм». Как вы объясняете огромную разницу между заявленными и полученными вами показателями — например, в динамике до 100 км/ч? Причем производитель указал, что бензиновая машина динамичнее дизельной. И какой смысл сравнивать машины с заведомо разными коробками — современной и устаревшей?

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Несовпадение полученных нами данных с официальными обусловлено тем, что мы проводили замеры в реальных условиях эксплуатации, тогда как производители делают это зачастую в испытательных лабораториях, в идеальных или приближенных к таким условиях. К примеру, Tiguan 1.4 TSI смог продемонстрировать паспортную динамику в разгоне до 100 км/ч, но только на 98‑м бензине. Однако редко кто из владельцев заливает такое топливо — почти все ездят на АИ‑95.

На нашем рынке продают полноприводные Тигуаны 1.4 TSI только с DSG DQ250, а 2.0 TDI — исключительно с DSG DQ500. Потребителю доступны машины лишь с таким сочетанием агрегатов — этим и объясняется выбор участников теста.

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