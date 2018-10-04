Правильный авторазбор

Опытные автомобилисты знают, что на подержанные машины не всегда стоит устанавливать новые детали, особенно если это оригинальные запчасти от завода-производителя. В большинстве случаев могут выручить высококачественные детали с пробегом, прибывшие из стран с благоприятными условиями эксплуатации — так называемые контрактные запчасти. Практика продажи контрактных запчастей в России пока слабо распространена, и мы решили разобраться, в чем их основные преимущества перед новыми запчастями и российскими авторазборами.

Авторазбор не входит в число российских изобретений, поскольку продажа запчастей с частичным износом в мире распространена. Любопытно, что крупнейшие рынки их сбыта — не развивающиеся, а, скорее, «молодые развитые» страны. В их число входят, например, страны Персидского залива: Оман, ОАЭ, Саудовская Аравия — и Восточной Европы. Даже в США продажи б/у запчастей исчисляются миллиардами долларов в год.

Логика проста: на автомобили с пробегом нецелесообразно ставить новые запчасти. Они не успеют окупиться за то время, пока автомобиль полностью израсходует свой ресурс. На Западе значительную часть подержанных запчастей продают страховые компании.

Основной нюанс в том, откуда поступают запчасти с пробегом. В России, к примеру, авторазборы приобрели сомнительную репутацию из-за того, что они работают с сильно изношенными машинами, от которых владельцы избавляются, потеряв надежду продать на вторичном рынке.

Цивилизованные операторы работают с так называемыми контрактными автозапчастями. Эти запчасти поступают из Японии, Кореи и Европы — регионов с хорошими дорожными условиями. Они снимаются с автомобилей с пробегом, купленных на аукционах специально с целью разбора и ввоза в Россию.

Одним из таких операторов является компания «АвтоТаун», один из крупнейших операторов сегмента контрактных запчастей в России. Разбор купленных под автозапчасти автомобилей производится на территории Японии, Кореи и Европы сотрудниками «АвтоТауна», после чего осуществляется контейнерная отправка в Россию. Закупка запчастей с пробегом по РФ не проводится.

Сейчас на складах компании в Омске, Тюмени, Москве и на распределительных складах в Японии, Корее и Европе постоянно в наличии широкий ассортимент контрактных автозапчастей — более 150 000 наименований. Ассортимент на этих складах включает в себя как отдельные детали, так и узлы в сборе: детали кузова, двигатели, АКП, МКП, вариаторы, «ноускаты» (передняя часть автомобиля в сборе для замены целиком. — Прим. ред.), оптика, стекла, детали ходовой части, навесное оборудование двигателя, зеркала, подушки ДВС и другие.

На все автозапчасти, продаваемые в магазинах «АвтоТаун», дается время на проверку. В случае, если деталь неисправна, производится замена или возврат денежных средств.

«АвтоТаун» особенно гордится высокой квалификацией своих специалистов, которые всегда помогут с выбором товара в магазинах Москвы, Омска и Тюмени.

Для покупателей из остальных регионов России и СНГ есть интернет-магазин autotown55, где можно оформить покупку и доставку до любого региона через подходящую транспортную компанию. При этом доставка заказа до транспортной компании бесплатна.

Оператор поставки контрактных запчастей «АвтоТаун»

Компания «АвтоТаун» уже более 10 лет занимается продажей контрактных запчастей для японских, корейских и европейских автомобилей и на сегодняшний день стала одним из крупнейших операторов этого сегмента рынка в России.

Представлены запчасти для автомобилей следующих марок: Audi, BMW, Chevrolet, Daewoo, Daihatsu, Ford, Honda, Hyundai, Infiniti, KIA, Isuzu, Lexus, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Renault, Scion, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo.

Все двигатели растаможены и имеют документы для постановки на учет в ГИБДД;

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отправка в любой регион РФ и СНГ;

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Контакты и адреса магазинов:

О наличии и стоимости автозапчастей можно узнать по единой линии 8-800-775-16-45 и на сайте.

Интернет-магазин: https://www.autotown55.ru.

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