Jeep Cherokee 2019: обновка в помощь

Что изменилось? Надо признать, что обновление не ограничилось косметической заменой оптики. Хотя она весьма симпатична (классическое двухэтажное исполнение спереди все же стоит признать более удачным решением) и полностью светодиодная, причем уже в базе. Автомобиль как бы проснулся. Проснулся, удивился, что дизайн дорестайла, как сейчас модно выражаться, «не зашел» (350–400 проданных автомобилей в РФ в год), и вытаращил глаза. Этим самым удивленным взглядом новичок и смотрит на мир. Но американцы пошли дальше: изменили линии капота с сделали его алюминиевым. А раз передняя крышка с обновками, то отчего бы и за заднюю не взяться? Дверь багажника тоже видоизменена, облегчена за счет пластиковых секций и с номерной табличкой, которая переехала сюда с бампера. Бамперы, в свою очередь, у нас тоже новые. На заднем, к примеру, более массивная накладка под алюминий, а в прорезях для противотуманок врезаны и огни заднего хода.
Словом, внешность сейчас нареканий вызывать не должна. Это, конечно, не тот брутал, коим Cherokee был четыре предыдущих поколения (с ума сойти — модели в этом году стукнуло 44!), но уже и не откровенный дамский угодник, которого строил из себя дорестайл. Впрочем, он сделал свое дело: за рулем Cherokee теперь между женщинами и мужчинами полный паритет, как и хотели в Джипе.
Jeep Cherokee построен на фиатовской платформе, которая после удлинения Крайслером за 1 млрд долларов получила название Compact U.S. Wide (CUS-wide). Cherokee в 2013-м стал первым Джипом на этой адаптированной тележке. Структура кузова обновленного Cherokee приблизительно на 65% состоит из высокопрочной стали.
А вот в салон автомобиля дизайнеров пущать не стали. И слава богу! Потому что мне лично он нравился. Недоставало быстродействия фирменной мультимедиа Uconnect? Пожалуйста — в четвертом поколении она, как и в младших Джипах — Renegade и Compass, работает почти без зависаний (легкие паузы есть разве что при вводе адреса в навигации), поддерживая к тому же CarPlay и Android Auto уже в базовой комплектации Start за 2 255 000 руб. (за переднеприводный кроссовер). Разве что дисплей будет не 8,4-дюймовым, как в топе, а лишь с диагональю 7 дюймов, зато с поддержкой мультитач — картинкой со смартфонов-то надо как-то управлять!
Приборка осталась нетронутой. На ее центральный 7-дюймовый монитор (в версиях попроще — вдвое меньше), правда, выводится больше информации. Например, системы контроля полосы и удержания в ней машины. Если раньше электрический руль ассистировал лишь при парковке, то теперь он возвращает Cherokee на позицию при движении. Пока несколько нервно даже на идеальных итальянских автострадах (у конкурента — Volvo XC60 — почти полноценный автопилот без особых нареканий), но шажок в направлении автономного вождения налицо. Зато адаптивный круиз-контроль здесь выше всяких похвал! Обе «фишки», впрочем, вне зависимости от выбранной вами комплектации будут доступны лишь в составе опционального пакета Touring Tech за 90 тыс. руб. В него также входят система экстренного торможения и предупреждения о столкновении с помехой спереди.
Но будет о прибамбасах! Что у нас по технике? Кое-какие новости есть и тут. В ходе тест-драйва нам безальтернативно предложили новый дизель 2.0 MultiJet. В Европе он будет доступен в двух вариантах форсировки — 150 (только в паре с механической КП) и 195 л.с. Последнюю-то и довелось попробовать в деле, о чем чуть позже. Дорестайл, напомню, поставлялся к нам с 170-сильным 2-литровым дизелем и я даже ездил на нем. После обновления автомобили, работающие на тяжелом топливе, из прайс-листа пропали. Но в следующем году все обещают исправить.
На старте продаж (дилеры в РФ первыми в Европе стали предлагать обновленные Cherokee) мы получим машину с одним из двух бензиновых моторов на выбор. Базовым по-прежнему будет PZEV MultiAir2 Tigershark I-4 объемом 2,4 л (177 л.с., 230 Нм). Среди доработок стоит отметить нагреватель моторного масла и облегченные компоненты, что позволило снизить расход топлива во время прогрева. Кроме того, оптимизация системы подачи воздуха помогла снизить уровень шума и вибраций. Компанию по гамме моторов базовой «четверке» составит оставшийся неизменным V6 Pentastar объемом 3,2 л (272 л.с., 324 Нм).
Передавать тягу на переднюю или обе оси они будут посредством все той же 9-ступенчатой коробки передач TorqueFlite (в Европе доступна и 6-ступенчатая механика, но у нас только автомат). Агрегат с заводским индексом 948TE способен переваривать момент до 480 Нм. Изначально он проектировался немецкой ZF, сейчас же американцы наладили выпуск этой коробки у себя в Огайо, переписав программное обеспечение, которое, как заверяется, улучшило эксплуатационные характеристики агрегата. Так, передаточное число первой передачи 4,71 обеспечивает динамичный старт с места.
Но вернемся к тестовому автомобилю. Тяги в 195-сильном турбодизеле хоть отбавляй — аж 450 Нм. На бумаге, во всяком случае, число выглядит впечатляюще. Но даже переписанная программа 9-скоростной коробки не сделала Cherokee с этом мотором зажигалкой. Едет уверенно, но… без искринки. Ситуацию не спасает и спортивный режим — вырастающие обороты лишь досаждают лишними шумами. Жаль, потому что в остальном этот Jeep с его двухслойными боковыми стеклами изолирован неплохо — едучи не под нагрузкой, буквально шелестит себе по дороге.
Дальше переходим к самому любопытному — фирменной системе полного привода Jeep Active Drive. Той самой, в которой специальная электронная муфта полностью отключает заднюю ось при отсутствии в ней необходимости для сокращения расхода топлива. К нам в страну версии Cherokee попроще по-прежнему будут завозиться только с автоматической Jeep Active Drive I. Она полностью обновлена: стала компактнее и легче на 7,7 кг, активнее вмешивается в работу полного привода на малых скоростях, способствуя все той же экономии топлива. Будем надеяться, что из-за этих «зеленых» настроек в сложных дорожных ситуациях никто не пострадает…
Следующая за ней Jeep Active Drive II вновь проезжает мимо нас, хотя система любопытная. Здесь уже двухступенчатая раздатка с понижающей передачей — в режиме 4-Low электроникой блокируются передний и задний валы. А вот топовая Jeep Active Drive Lock, вбирающая в себя весь функционал предыдущей системы, дополнена еще и блокировкой заднего дифференциала (спереди происходит лишь блокировка проскальзывающего колеса тормозами). У нас такая доступна лишь в версии Cherokee Trailhawk (от 3 099 000 руб.).
В зависимости от выбранного типа полного привода вы получаете и кругляш системы Jeep Selec-Terrain на центральном тоннеле. С его помощью доступно до пяти алгоритмов движения: Auto (автоматический), Snow (снег), Sport (спортивный), Sand/Mud (песок/грязь) и Rock (камни), которые вмешиваются в работу двенадцати систем автомобиля.
Найти настоящую работу для вооруженного до зубов Cherokee на Сицилии, увы, не удалось — здесь даже грязь какая-то неправильная. Так что, ждем первый автомобиль в российском пресс-парке, чтобы задать ему жару. Глядишь, и погодные условия соответствующие подоспеют. Тут-то и проверим, на что способны ходы подвески — на 17 см спереди и на 19 см сзади, как долго Джипу удастся сохранить рабочее сцепление с дорогой. А вот то, что наш подопечный с удовольствием и невозмутимостью проглатывает километры по гравийке и дорогам, которые у нас и являются дорогами (ямы, колдобины и рытвины — словом, все как мы любим), вызывает уважение. Вам-то могло подуматься, что перед нами очередной дорогуша-выскочка, ан-нет.
Jeep Cherokee 2019 модельного года производится на заводе Belvidere Assembly Plant в Белвидере (Иллинойс) и доступен у нас в комплектациях Sport, Longitude, Limited и Overland, а также в версии для бездорожья Trailhawk (она доберется до дилерских центров в следующем году, но заказы уже принимаются). Ценовая политика в России у американцев несколько специфическая. Все, что потребуется для жизни, есть лишь в версиях с моторами помощнее. Поэтому базовые версии машин попроще придется дорабатывать пакетами опций. Скажем, взять за основу исполнение Longitude с бензиновым 2.4 (175 л.с.) и полным приводом по цене 2 699 000 руб. Электропривода двери багажника (который есть, скажем, в куда более доступной Тойоте RAV4) тут не будет, равно как и датчиков света и дождя. Можно, конечно поработать и руками, но как же обещанный премиум? Так что придется доплатить еще 85 тыс. руб. за пакет Comfort/Convenience. Заодно получите электрорегулируемое водительское сиденье.
Итого, 2 784 000 руб. за сносно упакованный автомобиль. А что у конкурентов? Наиболее близкий по духу путешествий «британец» Land Rover Discovery Sport с 2-литровым турбодизелем (150 л.с.) и таким же 9-ступенчатым автоматом в версии SE с комбинированной отделкой салона, доступен сейчас по спеццене 2 638 000 руб. «Японец» Infiniti QX50 уже в базовой версии Pure оснащен весьма недурно. Одни 19-дюймовые колеса и бензиновый турбомотор мощностью 249 л.с. с переменной степенью сжатия чего стоят! Надумаете брать такой, готовьтесь выложить от 2 699 000 руб. В общем, как видно, биться все готовы насмерть. Так что, постоим, посозерцаем…
Технические характеристики Jeep Cherokee 2019
Характеристки
2.4 AWD
3.2 AWD
Длина/ширина, высота, мм
4623/1859/1681 (с рейлингами на крыше)
Двигатель
R4, бензиновый, 16-клапанный
V6, бензиновый, 24-клапанный
Объем двигателя, куб. см
2360
3239
Максимальная мощность двигателя, л.с. при об/мин
177/6400
272/6500
Максимальный крутящий момент двигателя, Нм при об/мин
232/4600
343/4400
Трансмиссия
9АТ
Разгон до 100 км/ч, с
10,4
8,1
Максимальная скорость, км/ч
187
206
Дорожный просвет, мм
201
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
8,8
9,3
Цена, руб.
от 2 699 000
от 3 059 000
P.S. Еще больше деталей, а также краткий рассказ о предыдущих поколениях Jeep Cherokee — в нашей галерее ниже.
Фото: FCA и Артур Саруханов
Читать комментарии