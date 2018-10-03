Jeep Cherokee 2019: обновка в помощь

Американская марка Jeep обновила свой среднеразмерный кроссовер Cherokee. Причем во всей Европе первыми в дилерских центрах получили его мы, в России. Он и раньше мог заезжать дальше, чем иные паркетники, а теперь еще и «умничает» по дороге, щеголяя новыми электронными помощниками.

Обновленный Jeep Cherokee 2019 уже доступен в салонах дилеров марки по цене от 2 255 000 руб. за переднеприводную версию Sport.

Что изменилось? Надо признать, что обновление не ограничилось косметической заменой оптики. Хотя она весьма симпатична (классическое двухэтажное исполнение спереди все же стоит признать более удачным решением) и полностью светодиодная, причем уже в базе. Автомобиль как бы проснулся. Проснулся, удивился, что дизайн дорестайла, как сейчас модно выражаться, «не зашел» (350–400 проданных автомобилей в РФ в год), и вытаращил глаза. Этим самым удивленным взглядом новичок и смотрит на мир. Но американцы пошли дальше: изменили линии капота с сделали его алюминиевым. А раз передняя крышка с обновками, то отчего бы и за заднюю не взяться? Дверь багажника тоже видоизменена, облегчена за счет пластиковых секций и с номерной табличкой, которая переехала сюда с бампера. Бамперы, в свою очередь, у нас тоже новые. На заднем, к примеру, более массивная накладка под алюминий, а в прорезях для противотуманок врезаны и огни заднего хода.

Словом, внешность сейчас нареканий вызывать не должна. Это, конечно, не тот брутал, коим Cherokee был четыре предыдущих поколения (с ума сойти — модели в этом году стукнуло 44!), но уже и не откровенный дамский угодник, которого строил из себя дорестайл. Впрочем, он сделал свое дело: за рулем Cherokee теперь между женщинами и мужчинами полный паритет, как и хотели в Джипе.

Номерная табличка перекочевала с бампера на дверь багажника.

Jeep Cherokee построен на фиатовской платформе, которая после удлинения Крайслером за 1 млрд долларов получила название Compact U.S. Wide (CUS-wide). Cherokee в 2013-м стал первым Джипом на этой адаптированной тележке. Структура кузова обновленного Cherokee приблизительно на 65% состоит из высокопрочной стали.

А вот в салон автомобиля дизайнеров пущать не стали. И слава богу! Потому что мне лично он нравился. Недоставало быстродействия фирменной мультимедиа Uconnect? Пожалуйста — в четвертом поколении она, как и в младших Джипах — Renegade и Compass, работает почти без зависаний (легкие паузы есть разве что при вводе адреса в навигации), поддерживая к тому же CarPlay и Android Auto уже в базовой комплектации Start за 2 255 000 руб. (за переднеприводный кроссовер). Разве что дисплей будет не 8,4-дюймовым, как в топе, а лишь с диагональю 7 дюймов, зато с поддержкой мультитач — картинкой со смартфонов-то надо как-то управлять!

Интерьер обновленной модели остался почти нетронутым, расширился лишь функционал мультимедиасистемы да появились новые значки на центральном дисплее приборки.

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Приборка осталась нетронутой. На ее центральный 7-дюймовый монитор (в версиях попроще — вдвое меньше), правда, выводится больше информации. Например, системы контроля полосы и удержания в ней машины. Если раньше электрический руль ассистировал лишь при парковке, то теперь он возвращает Cherokee на позицию при движении. Пока несколько нервно даже на идеальных итальянских автострадах (у конкурента — Volvo XC60 — почти полноценный автопилот без особых нареканий), но шажок в направлении автономного вождения налицо. Зато адаптивный круиз-контроль здесь выше всяких похвал! Обе «фишки», впрочем, вне зависимости от выбранной вами комплектации будут доступны лишь в составе опционального пакета Touring Tech за 90 тыс. руб. В него также входят система экстренного торможения и предупреждения о столкновении с помехой спереди.

Но будет о прибамбасах! Что у нас по технике? Кое-какие новости есть и тут. В ходе тест-драйва нам безальтернативно предложили новый дизель 2.0 MultiJet. В Европе он будет доступен в двух вариантах форсировки — 150 (только в паре с механической КП) и 195 л.с. Последнюю-то и довелось попробовать в деле, о чем чуть позже. Дорестайл, напомню, поставлялся к нам с 170-сильным 2-литровым дизелем и я даже ездил на нем. После обновления автомобили, работающие на тяжелом топливе, из прайс-листа пропали. Но в следующем году все обещают исправить.

Поставки в Россию дизельных Cherokee пока на стадии обсуждения. В Европе же обновленная модель предлагается с дизелем объемом 2 л мощностью 150 или 195 л.с.

На старте продаж (дилеры в РФ первыми в Европе стали предлагать обновленные Cherokee) мы получим машину с одним из двух бензиновых моторов на выбор. Базовым по-прежнему будет PZEV MultiAir2 Tigershark I-4 объемом 2,4 л (177 л.с., 230 Нм). Среди доработок стоит отметить нагреватель моторного масла и облегченные компоненты, что позволило снизить расход топлива во время прогрева. Кроме того, оптимизация системы подачи воздуха помогла снизить уровень шума и вибраций. Компанию по гамме моторов базовой «четверке» составит оставшийся неизменным V6 Pentastar объемом 3,2 л (272 л.с., 324 Нм).

Передавать тягу на переднюю или обе оси они будут посредством все той же 9-ступенчатой коробки передач TorqueFlite (в Европе доступна и 6-ступенчатая механика, но у нас только автомат). Агрегат с заводским индексом 948TE способен переваривать момент до 480 Нм. Изначально он проектировался немецкой ZF, сейчас же американцы наладили выпуск этой коробки у себя в Огайо, переписав программное обеспечение, которое, как заверяется, улучшило эксплуатационные характеристики агрегата. Так, передаточное число первой передачи 4,71 обеспечивает динамичный старт с места.

Джойстик системы выбора алгоритмов движения по бездорожью Selec-Terrain. На фото — центральный тоннель автомобиля с полным приводом Active Drive II, в случае с Active Drive Lock появляется еще один режим — Rock (Камни). А едва заметная кнопка N нужна, чтобы задействовать транспортировочный режим Tow Mode.

Но вернемся к тестовому автомобилю. Тяги в 195-сильном турбодизеле хоть отбавляй — аж 450 Нм. На бумаге, во всяком случае, число выглядит впечатляюще. Но даже переписанная программа 9-скоростной коробки не сделала Cherokee с этом мотором зажигалкой. Едет уверенно, но… без искринки. Ситуацию не спасает и спортивный режим — вырастающие обороты лишь досаждают лишними шумами. Жаль, потому что в остальном этот Jeep с его двухслойными боковыми стеклами изолирован неплохо — едучи не под нагрузкой, буквально шелестит себе по дороге.

Дальше переходим к самому любопытному — фирменной системе полного привода Jeep Active Drive. Той самой, в которой специальная электронная муфта полностью отключает заднюю ось при отсутствии в ней необходимости для сокращения расхода топлива. К нам в страну версии Cherokee попроще по-прежнему будут завозиться только с автоматической Jeep Active Drive I. Она полностью обновлена: стала компактнее и легче на 7,7 кг, активнее вмешивается в работу полного привода на малых скоростях, способствуя все той же экономии топлива. Будем надеяться, что из-за этих «зеленых» настроек в сложных дорожных ситуациях никто не пострадает…

Подвески остались без изменений: передняя MacPherson и задняя многорычажка. При этом сзади — изолированный подрамник, а спереди — прочная балка из низколегированной стали.

Следующая за ней Jeep Active Drive II вновь проезжает мимо нас, хотя система любопытная. Здесь уже двухступенчатая раздатка с понижающей передачей — в режиме 4-Low электроникой блокируются передний и задний валы. А вот топовая Jeep Active Drive Lock, вбирающая в себя весь функционал предыдущей системы, дополнена еще и блокировкой заднего дифференциала (спереди происходит лишь блокировка проскальзывающего колеса тормозами). У нас такая доступна лишь в версии Cherokee Trailhawk (от 3 099 000 руб.).

В зависимости от выбранного типа полного привода вы получаете и кругляш системы Jeep Selec-Terrain на центральном тоннеле. С его помощью доступно до пяти алгоритмов движения: Auto (автоматический), Snow (снег), Sport (спортивный), Sand/Mud (песок/грязь) и Rock (камни), которые вмешиваются в работу двенадцати систем автомобиля.

Найти настоящую работу для вооруженного до зубов Cherokee на Сицилии, увы, не удалось — здесь даже грязь какая-то неправильная. Так что, ждем первый автомобиль в российском пресс-парке, чтобы задать ему жару. Глядишь, и погодные условия соответствующие подоспеют. Тут-то и проверим, на что способны ходы подвески — на 17 см спереди и на 19 см сзади, как долго Джипу удастся сохранить рабочее сцепление с дорогой. А вот то, что наш подопечный с удовольствием и невозмутимостью проглатывает километры по гравийке и дорогам, которые у нас и являются дорогами (ямы, колдобины и рытвины — словом, все как мы любим), вызывает уважение. Вам-то могло подуматься, что перед нами очередной дорогуша-выскочка, ан-нет.

К формовке кресел никаких вопросов, разве что места сзади недостает — двигать диван по салазкам, сидя здесь, совсем не хочется.

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Jeep Cherokee 2019 модельного года производится на заводе Belvidere Assembly Plant в Белвидере (Иллинойс) и доступен у нас в комплектациях Sport, Longitude, Limited и Overland, а также в версии для бездорожья Trailhawk (она доберется до дилерских центров в следующем году, но заказы уже принимаются). Ценовая политика в России у американцев несколько специфическая. Все, что потребуется для жизни, есть лишь в версиях с моторами помощнее. Поэтому базовые версии машин попроще придется дорабатывать пакетами опций. Скажем, взять за основу исполнение Longitude с бензиновым 2.4 (175 л.с.) и полным приводом по цене 2 699 000 руб. Электропривода двери багажника (который есть, скажем, в куда более доступной Тойоте RAV4) тут не будет, равно как и датчиков света и дождя. Можно, конечно поработать и руками, но как же обещанный премиум? Так что придется доплатить еще 85 тыс. руб. за пакет Comfort/Convenience. Заодно получите электрорегулируемое водительское сиденье.

Итого, 2 784 000 руб. за сносно упакованный автомобиль. А что у конкурентов? Наиболее близкий по духу путешествий «британец» Land Rover Discovery Sport с 2-литровым турбодизелем (150 л.с.) и таким же 9-ступенчатым автоматом в версии SE с комбинированной отделкой салона, доступен сейчас по спеццене 2 638 000 руб. «Японец» Infiniti QX50 уже в базовой версии Pure оснащен весьма недурно. Одни 19-дюймовые колеса и бензиновый турбомотор мощностью 249 л.с. с переменной степенью сжатия чего стоят! Надумаете брать такой, готовьтесь выложить от 2 699 000 руб. В общем, как видно, биться все готовы насмерть. Так что, постоим, посозерцаем…

Технические характеристики Jeep Cherokee 2019

Характеристки 2.4 AWD 3.2 AWD Длина/ширина, высота, мм 4623/1859/1681 (с рейлингами на крыше) Двигатель R4, бензиновый, 16-клапанный V6, бензиновый, 24-клапанный Объем двигателя, куб. см 2360 3239 Максимальная мощность двигателя, л.с. при об/мин 177/6400 272/6500 Максимальный крутящий момент двигателя, Нм при об/мин 232/4600 343/4400 Трансмиссия 9АТ Разгон до 100 км/ч, с 10,4 8,1 Максимальная скорость, км/ч 187 206 Дорожный просвет, мм 201 Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км 8,8 9,3 Цена, руб. от 2 699 000 от 3 059 000

P.S. Еще больше деталей, а также краткий рассказ о предыдущих поколениях Jeep Cherokee — в нашей галерее ниже.

Фото: FCA и Артур Саруханов