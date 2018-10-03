Как быть алиментщику, ограниченному в правах? Комментарий ГИБДД

Из-за долгов по алиментам меня лишили права управления транспортными средствами, но само водительское удостоверение не забрали. Что мне грозит, если я все же сяду за руль?

Петр Долгов, Саратов

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Михаил Черников.

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То, о чем вы пишете, является не лишением права управления, а временным ограничением на пользование специальным правом. Под таковым, в соответствии со статьей 67.1 федерального закона «Об исполнительном производстве», понимается приостановление действия предоставленного должнику в соответствии с законодательством РФ специального права — в виде права управления транспортными средствами — до исполнения требований исполнительного документа в полном объеме либо до возникновения оснований для отмены такого ограничения.

Водительское удостоверение в данном случае не изымается, однако судебный пристав‑исполнитель ставит органы Госавтоинспекции в известность об имеющемся решении суда. В соответствии со статьей 17.17 упомянутого закона нарушение данного временного ограничения наказывается обязательными работами на срок до 50 часов либо лишением специального права на срок до одного года. Поэтому категорически не советую садиться за руль до момента выполнения требований исполнительного документа или возникновения оснований для отмены такого ограничения.

Фото: Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС