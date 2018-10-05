Кроссовер Merсedes-Benz EQC400 в Париже (ВИДЕО)

Много ли общего у нового электрокроссовера Мерседеса с традиционными бензиновыми моделями GLE и GLC? Ответ на этот вопрос искал главный редактор журнала «За рулем» в салоне EQC, в багажнике и даже под самой машиной.

  • 24 главные новинки Парижского автосалона 2018 — в фотогалерее по ссылке
  • Видео самых знаковых парижских премьер вы найдете тут.
  • Самые важные дебютанты Парижского автосалона — в онлайн-трансляции «За рулем» (первую часть смотрите по этой ссылке, вторую, заключительную, — по этой) и в спецпроекте ЗР «Париж-2018.

Фото:

Вы уже видели наши самые популярные новые видео? Они — здесь.
А здесь — наши самые популярные новые фотогалереи.

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые