Сегодня в 10:00 утра стартовал пробег Москва — Севастополь. Мы проверяем самый популярный маршрут у автомобилистов страны, рассказываем о необычных засадах ГИБДД, особенностях покрытия и забавной этнографии.
Много ли общего у нового электрокроссовера Мерседеса с традиционными бензиновыми моделями GLE и GLC? Ответ на этот вопрос искал главный редактор журнала «За рулем» в салоне EQC, в багажнике и даже под самой машиной.
Координатор движения «Синие ведерки» и борец за права автолюбителей Петр Шкуматов пишет теперь для «За рулем». Это отличная новость. Однако есть и плохие — в первом тексте для ЗР он разбирает тему, почему у нас правила не отражают дорожные реалии. Вот два свежих примера и оба со «скорой».
Кроссовер Infiniti QX50 второго поколения адаптировали для российского рынка. Изменения коснулись как двигателя, так и ходовой части. Автор «За рулем», поездив на американской и российской версиях QX50, делится впечатлениями.
Американская марка Jeep обновила свой среднеразмерный кроссовер Cherokee. Причем во всей Европе первыми в дилерских центрах получили его мы, в России. Он и раньше мог заезжать дальше, чем иные паркетники, а теперь еще и «умничает» по дороге, щеголяя новыми электронными помощниками.
Кроссовер Merсedes-Benz EQC400 в Париже (ВИДЕО)
Много ли общего у нового электрокроссовера Мерседеса с традиционными бензиновыми моделями GLE и GLC? Ответ на этот вопрос искал главный редактор журнала «За рулем» в салоне EQC, в багажнике и даже под самой машиной.
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