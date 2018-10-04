Самые интересные премьеры Парижского автосалона 2018 на видео

На Парижском автосалоне долгожданная премьера — четвертое поколение компактного рамного внедорожника Suzuki Jimny. Долгожданное — потому что уходящая генерация выпускалась практически неизменной 20 лет! Но, как выяснилось, даже полностью обновленный автомобиль таит в себе «приветы из прошлого». Подробности — на видео.
Но куда больший интерес вызвал европейский дебют пятого поколения Тойоты RAV4 — самого популярного в США кроссовера. Мы повстречались с ним на стенде и... долго к нему привыкали. Подробности — из уст главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова на видео.
- 24 главные новинки Парижского автосалона 2018 — в фотогалерее по ссылке
- Самые важные дебютанты Парижского автосалона — в онлайн-трансляции «За рулем» (первую часть смотрите по этой ссылке, вторую, заключительную, — по этой) и в спецпроекте ЗР «Париж-2018.
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