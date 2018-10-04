Машину зажали на парковке — как попасть внутрь? Бывает, что водители соседних автомобилей из-за тесноты парковки, по невнимательности или даже из вредности совсем не оставляют места, чтобы открыть водительскую дверь. Как попасть за руль? Самые интересные премьеры Парижского автосалона 2018 на видео Куда интереснее посмотреть новинки, представленные на мотор-шоу в Париже, на видео, чем на фото, не так ли? Тогда смотрим! Правильный авторазбор Опытные автомобилисты знают, что на подержанные машины не всегда стоит устанавливать новые детали, особенно если это оригинальные запчасти от завода-производителя. В большинстве случаев могут выручить высококачественные детали с пробегом, прибывшие из стран с благоприятными условиями эксплуатации — так называемые контрактные запчасти. Практика продажи контрактных запчастей в России пока слабо распространена, и мы решили разобраться, в чем их основные преимущества перед новыми запчастями и российскими авторазборами.