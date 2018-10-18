Задавайте вопросы по эксплуатации автомобилей Renault экспертам ЗР

У вас автомобиль марки Renault? Тогда вам сюда. Все, чего вы не знали о своей машине, но боялись (или не находили времени) спросить, можно выяснить в нашей постоянной рубрике «Прямая линия».

Renault Dokker
Renault Dokker

Renault > Dokker

Renault Kaptur
Renault Kaptur

Renault > Kaptur

Renault Sandero
Renault Sandero

Renault > Sandero

Renault Duster
Renault Duster

Renault > Duster

Renault Logan
Renault Logan

Renault > Logan

Renault Koleos
Renault Koleos

Renault > Koleos

Особенности прохождения ТО; стоимость и выбор запчастей; расход топлива и расход моторного масла на угар; когда менять рабочую жидкость в автомате, гидроусилителе руля и многое другое — во всем этом разбираются эксперты журнала «За рулем» и готовы дать совет. А если потребуется, привлекут для консультаций технических специалистов французской марки.

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Все вопросы, связанные с эксплуатацией автомобилей Renault, присылайте на электронную почту question@zr.ru

Постарайтесь сформулировать в них больше вводных — так эксперту будет проще разобраться в вашей конкретной ситуации. Неразглашение персональной информации гарантируем.

Ответы будут опубликованы в ближайшее время.

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