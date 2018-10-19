Многоразовый предохранитель

Ремонтопригодные предохранители использовали в нашем автопроме долгое время.

НАМОТАЕМ И ПОЕДЕМ

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Ремонтопригодные предохранители применялись в нашем автопроме долгое время. Например, на автомобиле Москвич‑2140 они представляли собой текстолитовую пластину-держатель с пружинными контактами, между которыми размещался кусочек проволоки. На верхнюю часть пластины была намотана запасная проволока.

Ремонт заключался в том, чтобы удалить сгоревшие остатки, вставить в стойки контактов кусочек запасной проволоки и зажать ее концы пружинящими контактами. После этого оставалось вернуть предохранитель на место. С одной стороны, просто и быстро, но с другой — контакт ненадежный, пропадает из-за пыли и вибраций. Да и пока не вытащишь предохранитель, не поймешь, цел он или нет.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. А знаете ли вы, что скрывается за аббревиатурой СМД? А что тягачи бывают двухколесными? А какая особенность отличала ВАЗ-2105?

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Фото: из архива автора



