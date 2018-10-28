Меняем пружину задней подвески за 5 минут

ТРУБКА-ПОПАДАЛКА
В. Тихомиров, Москва
Во многих отечественных автомобилях задний амортизатор установлен соосно с пружиной. И при сборке очень непросто и неудобно попадать штоком амортизатора в отверстие чашки. Предлагаю надеть на конец штока амортизатора трубку, затем ввести ее в отверстие в заднем брызговике, а дальше собирать узел, поджимая амортизатор вверх.
Нелишним будет несколькими полосками изоленты притянуть резиновую опору к крайнему витку пружины, чтобы при установке та не соскочила.
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Фото: В. Тихомиров
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