Меняем пружину задней подвески за 5 минут

Вот ведь простое решение, а не каждому придет в голову! Хотя пригодится многим. Автор лайфхака, опубликованного в рубрике «Советы бывалых» журнала «За рулем», получает заслуженный приз.

ТРУБКА-ПОПАДАЛКА

В. Тихомиров, Москва

Во многих отечественных автомобилях задний амортизатор установлен соосно с пружиной. И при сборке очень непросто и неудобно попадать штоком амортизатора в отверстие чашки. Предлагаю надеть на конец штока амортизатора трубку, затем ввести ее в отверстие в заднем брызговике, а дальше собирать узел, поджимая амортизатор вверх.

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Нелишним будет несколькими полосками изоленты притянуть резиновую опору к крайнему витку пружины, чтобы при установке та не соскочила.

Приз автору совета — органайзер Heyner Organizer компании Heyner.

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Фото: В. Тихомиров

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