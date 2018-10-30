ЗР узнал, насколько быстро должен ответить на ваш вызов оператор и зачем он задает так много вопросов.

Служба обеспечения вызовов экстренных и оперативных служб, или просто служба 112 — место, куда круглосуточно стекаются все звонки о происшествиях, в том числе дорожных. Если раньше вы попадали на авто в неприятную ситуацию (тем более если еще и с пострадавшими), приходилось звонить по очереди в несколько служб: скорую, полицию, к спасателям, например. Терялась уйма времени. Теперь надо набрать номер 112, сообщить о проблеме, и оператор колл-центра сам вызовет всех, кого надо. Такие центры есть по всей стране. В Подмосковье служба появилась в 2015 году.

— Мы — это мозг. А экстренные службы — наши руки, — говорит директор диспетчерской службы города Дзержинский Дмитрий Дорофеев и показывает, как работает оператор.

Шаг 1. Звонок поступает в службу спасения 112. Оператор обязан ответить вам в течение восьми секунд. Разговор, естественно, записывается. А как иначе — хулиганов, увы, никто не отменил еще.

Шаг 2. На экране перед оператором открывается карточка нового происшествия, которую ему необходимо заполнить. Частично это происходит автоматически — удобно, и лишнее время не расходуется. Сначала в нее вносятся ваши координаты (как раз это и делается «автоматом»). Сейчас, когда идет звонок с мобильного, ваше местоположение сразу же видно на карте, которая высвечивается на мониторе.

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В случае со службой спасения 112 Дзержинского операторам могут быть перенаправлены звонки не только из самого города, но и из соседних Люберец, Котельников (бывает и наоборот), а также проходящего мимо участка МКАД (14–18 км), хотя формально он не включен в зону ответственности городской службы. Но так порой срабатывает геолокация.

Сегодня, чтобы еще больше сократить время реагирования в случае не дай бог чего, сам водитель может помочь оператору — если заранее скачает бесплатное приложение «Системы 112» и заполнит данные о себе (группу крови и резус-фактор, например). В случае ЧП эти данные отобразятся в карточке происшествия и будут переданы в скорую. Еще в приложении есть и оперативная информация (о пробках, авариях), и возможность связаться со службой.

Типичный день службы 112

ГИБДД — обычно 2 процента звонков

Полиция — 24 процента

Скорая помощь — свыше 60

Самый горячий день службы 112 Дзержинского — 400 звонков

III квартал 2018 года — 7000 вызовов.

Шаг 3. В ходе разговора оператор экстренно опрашивает людей. Набор вопросов стандартный: сведения о заявителе, обстоятельствах и времени совершения ДТП.

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