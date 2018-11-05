— Какой бензин заливать зимой?
— Холодный! Его будет больше!
Народная мудрость
Народная мудрость не врет. Действительно, со снижением температуры плотность бензина растет, и при тех же цифрах на счетчике колонки мы получим больше углеводородов, которые должны соединиться с кислородом воздуха в нашем моторе.
Что такое зимний бензин?
Про то, что дизельное топливо бывает зимним и летним, слышали даже те, кто и во сне не видит себя за рулем автомобиля на тяжелом топливе. Но довожу до сведения, что «ГОСТ 32513–2013 Топлива моторные. Бензин неэтилированный» помимо октановых чисел, экологических классов и прочего прописывает в одной позиции разницу между бензином летним и зимним. Это так называемое давление насыщенных паров бензина (ДНП). То есть давление, создаваемое парами топлива над его поверхностью в закрытом сосуде. Указанное давление, например, раздувает нам канистры, оставленные в летнюю жару в багажнике и «пшикает» из-под пробки бензобака автомобиля, стоящего на солнцепеке.
Так вот, ДНП для всех товарных бензинов со всеми октановыми числами в летний период составляет 35–80 кПа, а в зимний и межсезонный период — 35–100кПа. В принципе, узнать ДНП можно у оператора на АЗС — эта величина должна контролироваться при приеме топлива каждый день.
Разница вроде бы небольшая, но зимний бензин скорее испортит канистру, а то и содержимое багажника, если доживет до лета. Зимой же летний бензин будет хуже испаряться, и это может затруднить холодный пуск двигателя. Вывод простой — не делайте больших запасов топлива в конце летнего и зимнего сезона, хотя это во многом и зависит от экономической ситуации…
Какой бензин заправлять в бак?
- Если инструкция к автомобилю указывает только один вариант октанового числа рекомендованного бензина, то заливайте его и только его. Указано 95-й — значит только девяносто пятый, вне зависимости от времени года, «звенит январская вьюга» или «плавится асфальт, протекторы кипят».
- Если производитель допускает «вилку» на октановое число топлива, применяемого для вашего автомобиля, то зима — самое время, чтобы поэкспериментировать.
Можно долго спорить о том, сколько правды в утверждении, что чем больше октановое число, тем относительно хуже и дольше бензин воспламеняется. Считается, что в высокооктановом бензине больше спиртов и эфиров. Оставим это на совести производителей топлива и порассуждаем с точки зрения моториста.
Вы когда-нибудь слышали детонацию на непрогретом двигателе? Я лично — нет. Зимой двигателю ощутимо холоднее и вероятность детонации невелика. Именно поэтому можно зимой для эксперимента заливать 92-й бензин вместо 95-го. Попробуйте, посмотрите на поведение автомобиля, оцените динамику и экономику. А к весне, когда хочется динамики и скорости, вернитесь к девяносто пятому. Недаром инструкция к Volvo S60 еще прошлого десятилетия производства допускала диапазон октановых чисел от 91 до 98. И — сносочка внизу: в жару отдавать предпочтение именно 98-му.
Все это могло бы относиться и к спорткарам, которые требуют бензин с октановым числом 98 и допускают 95, но первые владельцы на цену бензина внимания не обращают, а «вторые руки» и так всегда тянутся к заправочному пистолету с более доступным по цене топливом.
- Быстро и достоверно проверить качество может каждый. Достаточно капли бензина и специального теста — TEST WAY, ну а если автомобилю совсем тяжело, выручит модификатор IFO.
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