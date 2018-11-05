Не прекращаются споры, зависит ли от температуры воздуха необходимое мотору октановое число топлива. «За рулем» поможет разобраться.

— Какой бензин заливать зимой?

— Холодный! Его будет больше!

Народная мудрость

Народная мудрость не врет. Действительно, со снижением температуры плотность бензина растет, и при тех же цифрах на счетчике колонки мы получим больше углеводородов, которые должны соединиться с кислородом воздуха в нашем моторе.

Что такое зимний бензин?

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Про то, что дизельное топливо бывает зимним и летним, слышали даже те, кто и во сне не видит себя за рулем автомобиля на тяжелом топливе. Но довожу до сведения, что «ГОСТ 32513–2013 Топлива моторные. Бензин неэтилированный» помимо октановых чисел, экологических классов и прочего прописывает в одной позиции разницу между бензином летним и зимним. Это так называемое давление насыщенных паров бензина (ДНП). То есть давление, создаваемое парами топлива над его поверхностью в закрытом сосуде. Указанное давление, например, раздувает нам канистры, оставленные в летнюю жару в багажнике и «пшикает» из-под пробки бензобака автомобиля, стоящего на солнцепеке.

Так вот, ДНП для всех товарных бензинов со всеми октановыми числами в летний период составляет 35–80 кПа, а в зимний и межсезонный период — 35–100кПа. В принципе, узнать ДНП можно у оператора на АЗС — эта величина должна контролироваться при приеме топлива каждый день.

Разница вроде бы небольшая, но зимний бензин скорее испортит канистру, а то и содержимое багажника, если доживет до лета. Зимой же летний бензин будет хуже испаряться, и это может затруднить холодный пуск двигателя. Вывод простой — не делайте больших запасов топлива в конце летнего и зимнего сезона, хотя это во многом и зависит от экономической ситуации…

Какой бензин заправлять в бак?

Если инструкция к автомобилю указывает только один вариант октанового числа рекомендованного бензина, то заливайте его и только его. Указано 95-й — значит только девяносто пятый, вне зависимости от времени года, «звенит январская вьюга» или «плавится асфальт, протекторы кипят».

Если производитель допускает «вилку» на октановое число топлива, применяемого для вашего автомобиля, то зима — самое время, чтобы поэкспериментировать.

Можно долго спорить о том, сколько правды в утверждении, что чем больше октановое число, тем относительно хуже и дольше бензин воспламеняется. Считается, что в высокооктановом бензине больше спиртов и эфиров. Оставим это на совести производителей топлива и порассуждаем с точки зрения моториста.

Вы когда-нибудь слышали детонацию на непрогретом двигателе? Я лично — нет. Зимой двигателю ощутимо холоднее и вероятность детонации невелика. Именно поэтому можно зимой для эксперимента заливать 92-й бензин вместо 95-го. Попробуйте, посмотрите на поведение автомобиля, оцените динамику и экономику. А к весне, когда хочется динамики и скорости, вернитесь к девяносто пятому. Недаром инструкция к Volvo S60 еще прошлого десятилетия производства допускала диапазон октановых чисел от 91 до 98. И — сносочка внизу: в жару отдавать предпочтение именно 98-му.

Все это могло бы относиться и к спорткарам, которые требуют бензин с октановым числом 98 и допускают 95, но первые владельцы на цену бензина внимания не обращают, а «вторые руки» и так всегда тянутся к заправочному пистолету с более доступным по цене топливом.