Опять разводка от ГИБДД: вы установили не те шины

Нечистые на руку инспекторы ДПС продолжают выдумывать несуществующие нарушения с целью вымогательства денег у водителей.

На форумах появились сообщения о новом методе вымогательства денег у водителей инспекторами ДПС. С 11 ноября на территории Таможенного союза действует новая редакция Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. Им инспекторы ДПС и угрожают водителям.

В новой редакции в зимнее время на легковых автомобилях и легких грузовиках (массой до 3,5 т) должны быть установлены соответствующие шины.

Инспекторы останавливают автомобиль, начинают досконально проверять шины, и если вдруг обнаруживают на нем резину не по сезону, то начинают зачитывать и показывать водителю Технический регламент. При этом они не стесняются врать и выдавать его за приложение к ПДД, такое же, как «Основные положения по допуску колесных транспортных средств к эксплуатации». Причем в Техрегламенте зимнее время прописано четко — это декабрь, январь и февраль, но этот пункт инспекторы «забывают» показать водителю.

Водителям угрожают не только высоким штрафом, но и запретом эксплуатации транспортного средства, всячески намекая на то, что можно договориться и полюбовно.

Технический регламент по безопасности колесных транспортных средств никакого отношения к Правилам дорожного движения не имеет. Кроме того, в КоАП отсутствуют какие-либо статьи с отсылками на невыполнение требований Техрегламента. То есть требование вступило в силу, но, по крайней мере пока, оно осталось номинальным.

А вот требования «Основных положений по допуску» не изменились: в них четко прописаны критерии, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств и выписывается штраф.

Согласно пятому разделу «Перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» на одной оси должны быть установлены шины одного размера, конструкции, модели, обе должны быть шипованными или нешипованными. Зимние шины должны иметь глубину остаточного протектора не менее 4 мм. Вот за нарушение «Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации» инспектор вправе выписать штраф: часть 1 статьи 12.15 КоАП предусматривает санкцию в размере 500 руб. (действует 50-процентная скидка).

Пока депутаты никак не могут принять поправки к КоАП , вводящие штрафы за резину не по сезону.

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